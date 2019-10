IU pide a Bellido el cese en la comisión de género de Ángel Campos por sus comentarios "machistas y homófobos"

La viceportavoz municipal de IU Amparo Pernichi ha pedido al alcalde, José María Bellido, que plantee el cese de Ángel Campos como miembro de la Comisión para el seguimiento del II Plan Transversal de Género 2019-2022.

Pernichi ha calificado como “lamentable y muy grave” el hecho de que el alcalde haya nombrado a una persona que en sus redes lanza mensajes con “tintes machistas y homófobos”. “Parece que todo vale, no sabemos si por falta de sensibilidad o sencillamente porque este Gobierno no se toma ni medianamente en serio el cumplimiento del II Plan Transversal de Género de nuestro Ayuntamiento”, señala. Desde IU, se considera que “las explicaciones dadas esta semana por el gobierno municipal en el Pleno, en cuanto a la idoneidad del nombramiento, no sólo insuficientes sino que, además, son contradictorias”.

“Reconocer esos mensajes machistas y homófobos y al mismo tiempo decir que también esa persona ha publicado otros de apoyo al colectivo Lgtbi, es similar a estar convencido de que se compensa una agresión con un gesto amable”, señala Pernichi, agregando que, “si se tomaran en serio los ejes, las líneas y las acciones del plan, sabrían que uno de esos ejes obliga a que desde el Ayuntamiento las actuaciones deben ser ejemplares, es decir dignas de ejemplo”.

Para finalmente recordar que el contenido del plan consta de cuatro grandes horizontes que inspiran la estrategia municipal a seguir para la igualdad de género y pasan por “una mejor gestión municipal, por la lucha contra la violencia machista y por la consecución de una ciudad tanto más inclusiva en la igualdad, como más cuidadora”.