IU critica que en plena pandemia el Ayuntamiento no haya ejecutado partidas por valor de 133 millones de euros

El grupo municipal de IU ha criticado que "en una situación crítica como la que estamos viviendo, donde hay miles de autónomos y pequeñas empresas que no llegan a final de mes o familias que no cubren sus necesidades básicas de alimentación, el alcalde y su equipo de gobierno no hayan ejecutado, a un mes de acabar el año, partidas por valor de 133 millones de euros, sólo en los capítulos 2,4 y 6 del presupuesto".

Según han explicado desde el grupo municipal de IU, "hay diferentes formas de mover la economía en nuestra ciudad, una que depende del Ayuntamiento y del sector público y, la otra, relacionada con el sector privado".

En cuanto al sector público, según ha detallado la formación, hay tres capítulos dentro del presupuesto (2, 4 y 6) que "hacen una perfecta fotografía o radiografía de cómo este gobierno municipal está estimulando la economía de nuestra ciudad, y que tienen que ver con las inversiones, contrataciones externas y con el movimiento y la actividad del sector asociativo de nuestra ciudad, además de contemplar las transferencias a las empresas públicas y organismos autónomos".

En lo referente a inversiones (capítulo 6), IU ha destacado que en el último mes sólo han ejecutado un 0,67% del presupuesto, por lo que están sin ejecutar 61,62 millones de euros, de los 70 millones previstos a principios de año.

"Como ejemplo de esta nefasta gestión del alcalde, José María Bellido, y de su equipo de gobierno, en los 11 meses que llevamos de 2020 ha ejecutado un 0% de la partida inicial de Casco Histórico, que contemplaba 608.000 euros, un 0% de Movilidad y Accesibilidad, cifrada en 1 millón de euros, un 0,87% de Vía Pública, de los 1,5 millones de euros, y un 2,57% de la Delegación de Infraestructuras, que tenía 9,2 millones de euros", ha detallado.

En este repaso a la ejecución de proyecto, IU ha hecho referencia a las contrataciones externas, apartado en el que "las cifras se sitúan en un 40% de ejecución o, lo que es lo mismo, están sin ejecutar partidas por valor 42 millones de euros, de los 70 previstos inicialmente". En este apartado, también ha destacado que han ejecutado un 0,26% del Plan Transversal de Género, que contaba con 98.000 euros, un 0,1% de trabajos en Movilidad, que tenia 1,2 millones de euros, o un 1,2% de una partida de 150.000 euros en el área de Turismo.

Por último, en cuanto a transferencias y convenios con entidades sociales, IU ha valorado muy “negativamente” que todavía estén más de 30 millones de euros sin ejecutar. "Hablamos de convenios sin firmar, con asociaciones que están desarrollando un trabajo magnífico en esta pandemia, de programas deempleo, donde no se han puesto en carga 1,36 millones de los dos previstos, o las ayudas familiares, que sólo han concedido por valor de 800.000 euros de los 3,5 millones previstos inicialmente", ha subrayado.

La formación ha considerado que tiene claro que "Córdoba saldrá adelante de esta crisis, pero no será gracias a la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, el cual a pesar de haber triplicado los cargos de confianza, no es capaz de ejecutar el dinero del que dispone para el desarrollo económico de la ciudad".