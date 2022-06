IU propone que el remanente del Ayuntamiento de Córdoba se destine a inversiones en empresas y organismos municipales

El grupo municipal de IU ha propuesto que los 35 millones en remanentes que tiene el Ayuntamiento Córdoba de su presupuesto se dedique "a un gasto eficiente y necesario fundamental en las empresas públicas municipales y en organismos autónomos, con un interés centrado en la eficiencia energética y en el ahorro energético, en el medio ambiente, en el empleo social y en las barriadas", ha sentenciado la edil Alba Doblas.

Doblas ha insistido en que esa cantidad en remanentes supone "la parálisis total del Ayuntamiento, porque no es que haga falta el dinero, sino que no son capaces de ponerlo en movimiento; estamos hablando de dinero que no se ha utilizado en cosas absolutamente necesarias".

La edil de IU ha sentenciado en que el remanente "no puede convertirse en un presupuesto bis". "No puede destinarse a obras que no se han ejecutado por falta de personal; si los remanentes se convierten en un presupuesto bis nos volverá a sobrar dinero, porque la cola en contratación sigue ahí", ha defendido.

Doblas ha insistido en que le proponen al gobierno "un aumento exponencial" del plan de inclusión de Sadeco, "que es una fórmula que veníamos utilizando el anterior equipo de gobierno para la creación de empleo dirigida a aquellos sectores que más lo necesitan". También le proponen el reforzamiento de la flota de microbuses de Aucorsa que dan servicio al Casco Histórico. "Demandamos una flota renovada y ampliada de microbuses para el Casco Histórico, y que eso se traduzca en una mayor frecuencia", ha apuntado.

IU también propone, en esta ocasión con respecto a la empresa municipal Vimcorsa, la rehabilitación energética e instalación de placas en el parque público de viviendas y la climatización de edificios "al modo tradicional". "Además, como ya proponíamos el pasado año junto con Podemos, empezar a instalar placas solares en los edificios públicos y en el parque público de viviendas", ha añadido.

Doblas ha puesto especial énfasis en otra demanda también relacionada con Vimcorsa, la compra de suelo público para nueva obra. "Hay una falta absoluta de previsión de nueva construcción y creemos que es el momento, ya que tenemos una cantidad importantísima de dinero en remanentes, para comprar suelo público y proceder a la nueva construcción", ha indicado. La edil de IU ha añadido que su grupo mantiene "nuestras propuestas del año pasado en Cultura", además de seguir apoyando dotar de presupuesto al Imdeec sin que este instituto municipal tenga que "estar sujeto a remanentes". Otra propuesta es la reposición de arbolado en un momento en el que "los árboles se están quedando secos en la ciudad con el cambio climático".