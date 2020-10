El IAM elaborará un decálogo para el impulso del tejido empresarial femenino en Córdoba

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha presentado este miércoles la jornada titulada Estrategias para no perder el tejido empresarial femenino, fruto de la que se elaborará un decálogo para el fortalecimiento e impulso del tejido empresarial femenino.

Según ha detallado la responsable del IAM, la jornada que tiene como objetivo "ser un punto de encuentro, debate y reflexión donde los distintos agentes implicados en el tejido empresarial femenino analicemos las repercusiones que ha tenido, tiene y seguirá teniendo la expansión del covid-19 en nuestra economía y el desarrollo y evolución de nuestras empresas desde una perspectiva de género".

Esta iniciativa está organizada y financiada por el Centro Provincial de la Mujer en Córdoba en colaboración con el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), la Asociación de Jóvenes Empresario (AJE Córdoba), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA Córdoba) y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer).

La jornada se celebra este viernes, 23 de octubre, a partir de las 10:30 en el Colegio de Arquitectos de Córdoba con aforo limitado debido a la pandemia sanitaria pero se podrá seguir por streaming a través de Youtube Live.

La asesora de programa ha explicado que "las mujeres generalmente lideran empresas pequeñas y medianas, es decir, en el sector de las pymes y autónomos. En este sentido, muchas pymes han visto amenazadas su solvencia y su continuidad por las importantes pérdidas económicas, así el 43% de las pymes se acogieron a un ERTE por el covid-19, y parece que más de la mitad de las pymes reducirá su número de empleados a lo largo de 2021 para paliar las pérdidas", ha dicho.

Además, Arroyo ha añadido que "en Andalucía, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía, las mujeres representan, lideran o fundan tres de cada diez empresas en Andalucía, y atendiendo a lo expuesto, generalmente pymes que están siendo doblemente afectadas por esta crisis".

En la mesa coloquio del viernes, que protagonizarán mujeres de los principales sectores económicos de Córdoba y representantes de las organizaciones empresariales, se pondrá de relieve la complicada situación de conciliación y de la renuncia o pérdida del tejido laboral femenino. "Una representación diversa, completa y especializada que en su conjunto nos ayudará a extraer conclusiones que serán la base para futuras acciones que esperemos y confiamos nos ayuden a no perder nuestro tejido empresarial femenino en Córdoba y Andalucía", ha insistido Arroyo.

Al mismo tiempo, ha apuntado que uno de los objetivos es "desarrollar un decálogo que difundirá el Instituto Andaluz de la Mujer para que pueda ser de utilidad a las mujeres emprendedoras, profesionales, empresarias y, en definitiva, a las empresas que tengan que implantar estrategias de conciliación en su empresa".

Junto a la asesora de programa han participado en la rueda de prensa Inmaculada Pérez, presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC); Félix Almagro, presidente de AJE Córdoba, y Rosa María Fernández, presidenta de Afammer Córdoba.

A este respecto, Inmaculada Pérez, que participará en el coloquio este viernes, ha señalado que "esta crisis ha evidenciado lo que ya sabíamos: que hay pocas mujeres en los órganos de decisión tanto en la mesa de expertos como en el poder. Y, además, la mujer que ya soportaba en un porcentaje muy alto el peso de la conciliación en esta nueva realidad lo está incrementando aún más".

En esta misma línea, ha destacado que "el perfil de empresas de mujeres son pequeños negocios que en estos momentos se hacen menos inviables por la situación de crisis, si a ello hay que añadir los cuidados, las tareas domésticas, por no hablar de los trabajos precarios fuertemente feminizados como las empleadas domésticas, cuidadoras que son las más expuestas a la pérdida de trabajo".

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, que no ha podido participar presencialmente en la presentación, ha trasladado que "desde al año 2004, cuando CECO crea una comisión de trabajo sobre el papel de la mujer en el mundo de la empresa, no hemos dejado de apostar por la importancia de favorecer la incorporación de la mujer no solo al mundo laboral sino a los puestos de dirección".

"Es una evidencia el papel protagonista de las mujeres, empresarias y autónomas, en el desarrollo empresarial de Córdoba", ha dicho Díaz, quien ha añadido que "el reto continúa siendo que cada vez más mujeres participen activamente en los foros de decisión, tanto en el ámbito público como privado. Hoy desde la Comisión Mujer, Desarrollo y Empresa, continuamos trabajando en ello".

Mientras tanto, José Luis Perea, en representación de ATA, ha señalado a través de la asesora de programa del IAM que "desde ATA Andalucía valoramos que el emprendimiento femenino se tenga en cuenta a la hora de diseñar estrategias de empleo".

"Son más de 18.000 las autónomas que cada día abren su negocio en nuestra provincia reflejando el papel crucial que el autoempleo femenino juega en la sociedad andaluza donde uno de cada dos autónomos es ya mujer y siendo la perdurabilidad de sus negocios superior a la de los hombres. Sin duda, el autoempleo ha supuesto un avance fundamental en la igualdad de la mujer a la vez que está sirviendo como alternativa empresarial en nuestro ámbito rural", ha apostillado