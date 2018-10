El Gobierno espera la cesión de los solares para acometer las comisarías

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, criticó ayer que aún no han concluido los trámites para la concesión demanial de los solares donde se construirán las dos nuevas comisarías de Policía Nacional, lo que tiene paralizado los proyectos. Fuentes difundió una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, fechada el 8 de octubre, en la que se reconoce que "se está a la espera de que el Ayuntamiento adopte los acuerdos de mutación demanial externa correspondientes para poder acometer la redacción de los proyectos de obras y la contratación de las mismas". Estas actuaciones, recoge la respuesta, se financiarán "con cargo a los presupuestos de la Secretaría de Estado de Seguridad". La respuesta es similar a la que el Ejecutivo dio al diputado de Ciudadanos Marcial Gómez el pasado 1 de octubre, en la que se apuntaba que por parte del Ayuntamiento "ya se han iniciado los expedientes necesarios para la autorización de la mutación demanial externa de los solares municipales" a favor del Ministerio del Interior, si bien, "por el momento no se ha recibido comunicación formal sobre la conclusión de los mismos".

Fuentes criticó la "mala gestión" del cogobierno y culpó directamente a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de que desde que se firmó el protocolo en febrero todavía no se haya concluido el proceso. En la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) se ha acordado la cesión de los solares -uno en la avenida de Manolete, que se cedió en febrero y otro en la plaza del Moreal, tramitado en julio- pero aún no se culminado todo el proceso, según la respuesta del Gobierno.

El PP critica la "lentitud" de la Gerencia y culpa a la alcaldesa

"Esto es demencial, no tiene nombre", apuntó Fuentes, quien aseguró que "la Policía no se merece este trato" y pidió a la alcaldesa que "se dedique "más a trabajar y menos a echarse fotos". Para el viceportavoz popular "ha habido tiempo suficiente" de concluir con todo estos trámites y "ya no hay excusas de que sea el Gobierno de Rajoy", dijo. "Este es un proyecto que tenía que estar ya en carga y no lo está, lo que me parece una irresponsabilidad y es consecuencia de una mala gestión". El concejal del PP recordó que la Secretaría de Estado de Seguridad había consignado en los presupuestos de 2017 un total de 600.000 euros para la redacción del proyecto y que, además, había una consignación plurianual de unos seis millones de euros para la construcción de las dos comisarías, que sustituirán a las de Campo Madre de Dios y la del parque Figueroa.

La lentitud en la Gerencia, según Fuentes, "no sólo genera fuga de inversiones privadas, sino también de las administraciones públicas", ya que el Ministerio de Interior está a la espera de que concluyan los trámites para actuar.

Cuando se firmó el protocolo de cesión de los solares entre el Gobierno y el Ayuntamiento, en febrero, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró que la licitación del proyecto podría iniciarse en seis meses. Sin embargo, ya han pasado ocho meses y aún no se tiene constancia de la cesión. La intención era iniciar los trabajo por la de Poniente, que es la que en actualidad cuenta con la situación más favorable y se confiaba que a partir de finales del año que viene se podría poner la primera piedra.