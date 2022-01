El Gobierno recomienda al Ayuntamiento de Córdoba "hacer autocrítica" tras quedarse fuera de los Next Generation

Tras la denuncia del Ayuntamiento de Córdoba de que el Gobierno central ha denegado unas ayudas de 2,87 millones de euros de los fondos Next Generation al comercio cordobés y el delegado de Presidencia del Consistorio, Miguel Ángel Torrico, haya calificado la decisión como una "discriminación", la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, ha pedido al concejal del PP "hacer un ejercicio de autocrítica" sobre el proyecto presentado.

Para Valenzuela, el Gobierno de España "está cumpliendo con creces con Córdoba y no se nos puede acusar por discriminar por el color político que la gobierna, no lo voy a consentir porque no es verdad y no se sostiene", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que si "no se han hecho bien las tareas, no se ha presentado un proyecto suficientemente competitivo para traer a Córdoba esta inversión, hay que hacer un ejercicio de autocrítica y mejorar en las próximas ocasiones", por lo que ha aconsejado a Torrico "que se ponga en esta tarea y deje de echar balones fuera".

Valenzuela ha recordado que la ciudad "va a acoger una de las inversiones más importantes de los fondos europeos con la Base Logística del Ejército de Tierra", además de ser beneficiaria con dos líneas de ayuda para el turismo y rehabilitación de monumentos importantes en la ciudad con casi seis millones de euros, que yo sepa el gobierno municipal es el mismo