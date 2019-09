El pintor Ginés Liébana recibe la Medalla de Oro de Villa del Río

El Ayuntamiento de Villa del Río ha entregado la Medalla de Oro del municipio al miembro del Grupo Cántico Ginés Liébana por su “valiosa aportación a la cultura en general” y a la de la localidad “en particular”.

Liébana, pintor y escritor nacido en Torredonjimeno (Jaén) en 1921, es hijo adoptivo de Villa del Río y Córdoba, posee la Medalla de Andalucía (2011) y la Medalla de Oro de Bellas Artes (2005), ha informado el Ayuntamiento villarense.

El reconocimiento al artista de Cántico, grupo creado en 1947 alrededor de la revista del mismo nombre por el propio Ginés Liébana, los poetas Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumento, Juan Berner y Mario López y el pintor Miguel del Moral, fue aprobado por unanimidad del Pleno municipal el pasado 25 de julio.

En la entrega de la Medalla de Oro, que es la más alta distinción que puede otorgar el Ayuntamiento de Villa del Río, el homenajeado ha afirmado que en realidad, creía que él “no sabía pintar, no sabía dibujar, no sabía escribir”, pero gracias a Villa del Río ha “descubierto que sí, que tenía algo interesante, una obra, que no caduca”.

El alcalde, Emilio Monterroso (PSOE), por su parte, ha señalado que Ginés Liébana es “una persona cuya sabiduría abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte o las humanidades”, lo que ha puesto, junto a su obra, “al servicio de nuestro pueblo”.

Ginés Liébana, artista de la emoción y de la ironía, ha paseado su obra pictórica por todo el mundo. Liébana, nacido en Torredonjineno, se trasladó a Córdoba con su familia cuando era pequeño y aquí cursó sus estudios; en concreto, comenzó su carrera artística en la Escuela de Artes y Oficios.