La Gerencia inicia el trámite para que la Feria se quede en El Arenal

El consejo rector inicia mañana el trámite para que la Feria se quede de manera permanente en el recinto de El Arenal. El presidente del organismo autónomo municipal, Pedro García, informó ayer que el consejo rector de la GMU tratará la modificación del Plan Especial Arenal de la Fuensanta, un plan que, aprobado en 2006, incluía, tal y como recordó García que la Feria pasara a celebrarse en el futuro al otro lado de la autovía, mientras que la zona del estadio y su entorno se debían convertir en un parque o ciudad del ocio.

Esta modificación que consolida la última cita del Mayo Festivo de forma permanente en El Arenal está incluida en el dictamen de la comisión creada para diseñar el futuro de la Feria, tal y como también recordó el presidente de la Gerencia.

"Se trata de darle el amparo urbanístico a la línea de trabajo de mantener el recinto ferial donde está ahora mismo y que el otro lado sea sistema general de espacios libres, compatible con los aparcamientos temporales", dijo el gerente la GMU, Emilio García. El presidente de la Gerencia detalló que esta modificación no tiene nada que ver con la demanda de que las casetas sean permanentes. "Estamos hablando de un sistema general en suelo no urbanizable y es dominio público, por lo que el tema de permanente o no se deduce de la formulación del plan", puntualizó.