García dice que necesita reflexionar su candidatura para la confluencia

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, afirmó ayer que precisa de una "reflexión" para decidir si se presentará como posible candidato de la confluencia de izquierdas para las elecciones del año que viene. García hizo estas declaraciones en la sede del partido en Ambrosio de Morales, durante la votación de la militancia para apoyar o no ese preacuerdo que a nivel andaluz han firmado IU y Podemos y que a nivel general también ha contado con la unión de EQUO. "Todavía necesito un proceso de reflexión personal, familiar y con mi organización", apuntó García al ser preguntado sobre sus posibles dudas para presentarse a liderar la candidatura y añadió que "cuando la tenga, tomaremos la decisión", así, en plural.

Según el coordinador provincial de IU, "siempre he estado dispuesto a lo que mi organización me ha propuesto", sin embargo, esa misma organización apuntó que había que celebrar primarias para proponer su candidato a la confluencia (que después deberá decidirse entre todas las formaciones que se unan a ese pacto). A finales de diciembre, García parecía tener las cosas más claras cuando apuntaba que si IU entendía que él tenía que ser el candidato, "yo seré el candidato. No voy a decir que no".

Hay algunas voces críticas con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, como por ejemplo, las de Ganemos Córdoba, cuyos estatutos, a su juicio, dejan claro que una persona no debería ocupar un cargo público durante más de ocho años para evitar "la profesionalización de la política".

De momento, habrá que esperar para conocer a ese o esa cabeza de lista que lidera una confluencia que, de momento, en Córdoba ya se ha simbolizado a través de un encuentro entre los líderes provinciales de Podemos y de IU. Sobre el futuro que pueda tener dicha unión, y con los resultados más que mejorables de la fórmula Unidos Podemos en los pasados comicios, García manifestó que "en su momento se hizo de manera rápida, no fue como hubiéramos deseado desde el punto de vista organizativo ni político". Ahora, añadió, "el momento político es distinto, hemos dado un salto importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo". Y es que este pacto, a juicio de García, "respeta mucho más la identidad de IU, es más potente en lo programático y estamos contentos de cómo se ha hecho".

El coordinador provincial de IU adelantó además que esta confluencia "puede consolidar un bloque de cambio que por fin supere al PP y al PSOE y a sus políticos neoliberales que nos han traído hasta aquí".