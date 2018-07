Ganemos reclama que llegue a todo el Casco el freno a las licencias turísticas

"Llega con retraso, sin diálogo y es insuficiente". Así de tajante se pronunció ayer el coportavoz del grupo municipal de Ganemos Córdoba Rafael Blázquez respecto a la propuesta de innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) que lleva hoy el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) al consejo rector de la misma para regular los nuevos usos turísticos en las zonas de la Judería, la Ribera-Corredera y su entorno a favor del uso residencial. La innovación del Pepchc traerá consigo, según dijo García, la suspensión de licencias para cualquier actividad no vinculada al uso residencial o para equipamientos públicos; es decir, no se darán licencias para apartamentos o viviendas turísticas, ni para hoteles o establecimientos de hostelería, entre otros, en esas zonas, medida que Ganemos Córdoba considera que hay que ampliar a todo el Casco.

"La innovación llega con retraso porque se va a acometer casi al final del mandato y garantizamos que los efectos y aplicación de la regulación no se va a ver de manera inmediata" insistió Blázquez. "Y es insuficiente porque no se va a hacer en todo el Casco Histórico" puntualizó el concejal de la formación verde. Blázquez defendió que "desde Ganemos consideramos que se debe actuar en todo el casco, porque de no hacerlo, puede tener un efecto pernicioso para toda la ciudad. De no aplicar la suspensión de las licencias en todo el Casco Histórico se va a desplazar la presión del boom de los alojamientos turísticos a los barrios que no están siendo protegidos por la moratoria pero que sí están sufriendo los efectos de la despoblación y la proliferación de apartamentos". Se refirió, por ejemplo, a la zona de San Lorenzo.

El coportavoz de Ganemos Córdoba insistió en que para su formación la innovación debe afectar a todo tipo de apartamentos turísticos. "Lo que nos sorprende es que se incluye una salvedad en la moratoria por la que se podrán dar licencias a apartamentos turísticos en plena Mezquita si cumplen con los requisitos y condiciones de habitabilidad, algo que a estas alturas consideramos inadmisible".

Ganemos Córdoba considera que la medida debería ser aún más proteccionista. "Si queremos proteger la vida, al vecindario, la habitabilidad en los barrios y la sostenibilidad de la actividad turística, hay que ampliar la protección sin lugar a dudas" defendió el concejal de la formación verde, quien insistió en que su grupo municipal ofrece diálogo "para consensuar la iniciativa, hacerla aún más ambiciosa y que realmente tenga un efecto positivo para la ciudad".

Blázquez mostró su temor de que el plazo previsto de un año en la moratoria se traducirá en que "este equipo de gobierno municipal no va a poder hacer nada", de que no va a tener tiempo de hacer nada antes de que acabe el mandato, e insistió en que la moratoria podría ser de ocho meses para agilizar el proceso. "Es posible que técnicamente esta innovación esté acabada antes de las próximas elecciones. Si no se hace es por falta de voluntad política", dijo.