Ganemos pone condiciones para negociar los presupuestos de 2019

"Para nosotros es vital e imprescindible que antes de que nos sentemos a negociar los presupuestos del año que viene, el equipo de gobierno nos rinda cuentas sobre el estado de ejecución de los de este año", sentenció ayer la coportavoz de Ganemos Córdoba María de los Ángeles Aguilera. "Así se lo hemos hecho saber a la alcaldesa, a la delegación municipal de Hacienda y al resto de las delegaciones municipales", añadió. Aguilera dejó claro que, al contrario de lo que ha referido la edil de Hacienda, Alba Doblas, "aún no se han iniciado esas negociaciones" entre Ganemos Córdoba y el equipo de gobierno para diseñar el presupuesto del próximo año. "Sin antes conocer cuál es el nivel de ejecución por áreas no nos podemos sentar", puntualizó.

La edil de Ganemos Córdoba insistió en que su grupo ha solicitado al equipo de gobierno "conocer cuál es el estado de las inversiones por áreas, se trata de una cuestión de transparencia para poder evaluar el nivel de cumplimiento de los acuerdos, cómo se está invirtiendo el dinero y tener una visión más global para ver donde incidir en el próximo expediente". "No nos vale con un balance de ejecución como el que nos envían mensualmente, queremos que sea una rendición de cuentas clara", dijo. "No nos vale un balance de ejecución que no sea pedagógico ni inteligible", insistió.

La formación verde demanda el grado de cumplimiento de los compromisos

La formación verde también quiere que el cogobierno le comunique cuál es el grado de ejecución de los compromisos adquiridos en las negociaciones de las cuentas de años anteriores.

Además, igual que ya ocurriera el año pasado con respecto a las cuentas de este año, la formación verde exige la implicación de la alcaldesa a la hora de negociar los presupuestos de 2019. El coportavoz de la misma Rafael Blázquez insistió en que Isabel Ambrosio esté presente "en los momentos clave" de esa negociación. "Las negociaciones de un proceso tan vital como la aprobación de unos presupuestos municipales son a tres, entre las tres fuerzas que los hemos estado respaldando hasta el momento, no sólo con la Delegación de Hacienda", destacó. "La aprobación de los presupuestos son un asunto de ciudad por lo que exigimos que Alcaldía esté pendiente de todo el proceso ya que en otras ocasiones hemos echado en falta esa coordinación y parece que las delegaciones guardan en el cajón el acuerdo de presupuestos y no se acuerdan de lo que se ha aprobado", añadió Blázquez.

El edil puntualizó que a Ganemos no le mueve con su exigencia "ni premiar ni castigar al equipo de gobierno". "Nuestro único objetivo es el garantizar las inversiones y velar por el interés general de la ciudad y en ningún momento nos ha guiado premiar o castigar al equipo de gobierno", sentenció. "Tenemos que presionar para que las cuentas vayan en un sentido político determinado pero siendo conscientes de lo negativo que es que una ciudad no tenga presupuestos", dijo.