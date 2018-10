Ganemos critica la "parálisis" del Imdeco por el retraso en las subvenciones concedidas

Ganemos Córdoba ha denunciado que "la parálisis" en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) "está haciendo que algunos programas deportivos salgan tarde y con una drástica reducción de sus actividades para toda la temporada". En palabras de la concejala Vicky López "hoy [por ayer] en un consejo de administración extraordinario hemos aprobado la reducción y liberación de crédito de los programas de Deporte Escolar y Senderismo, motivadas por el retraso en la aprobación de las bases y, por tanto, la falta de tiempo para ejecutarlos" ha informado. En esta línea la edil ha señalado que "no es posible que los programas disminuyan por no haber sido capaces de sacarlos a tiempo" ha insistido. "Recordemos que el programa de deporte integral que atiende a las barriadas más necesitadas de la ciudad, aún no ha visto la luz".

Además López ha advertido "del peligro que corren las Carreras Populares de la ciudad, ya que aunque se ha aprobado en este mismo consejo sus bases generales, algunas asociaciones vecinales ya están manifestando su dificultad para organizarlas a estas alturas por imposibilidad de asumir más gastos". Para la edil "la falta de previsión en estos temas sólo tiene como perjudicados el deporte base y la gente de los barrios que ve cómo por una mala gestión se reducen las actividades deportivas y se dificulta que cualquier actividad pueda salir adelante". Por todo ello, Ganemos Córdoba exige al Imdeco que "haga un esfuerzo por cumplir plazos y no ponga en peligro el deporte de base de nuestra ciudad".

El concejal del PP José Luis Moreno ya advirtió también del retraso en las subvenciones que anualmente otorga el organismo y ascienden a algo más de un millón de euros. Las ayudas van dirigidas a asociaciones, clubes y entidades deportivas para financiar desde escuelas deportivas a carreras populares, entre otros eventos. Moreno apuntó que tradicionalmente estas subvenciones se resuelven en el segundo trimestre del año, sobre el mes de junio, ya que es cuando las entidades pueden justificar sus gastos para justificar la cuantía recibida.

El edil del PP insistió en su momento en que el Imdeco "está sumido en un caos" debido a que es "un barco sin timón" y criticó al gestión tanto del presidente, Antonio Rojas, como del gerente. "No se está resolviendo ninguno de los problemas pendientes", añadió Moreno, quien recordó la situación del pabellón de la Juventud o de los campos de fútbol de San Eulogio o la calle Marbella.