Ganemos exige que los gastos de dinero municipal se justifiquen con facturas

El próximo 30 de junio expirará el plazo que tienen los grupos municipales para justificar la asignación que tuvieron por parte del Ayuntamiento correspondiente a 2017, asignación que es al mes de 913,54 euros por concejal. Para el PP, grupo con mayor número de concejales -11-, esa asignación mensual total es de 10.049 euros, mientras que en el polo opuesto, la de Unión Cordobesa (UCOR) es de 913,54, al tener sólo un edil.

El hecho de que Ganemos -que recibe 3.654 ,16 euros al mes en total por sus cuatro ediles- no sea un partido político sino una agrupación de electores supone que si quisiera no podría acogerse a la fórmula a la que sí se acogen el resto de grupos políticos. Esto es suscribir un convenio con sus respectivos partidos políticos para cederles el dinero y que sean estos últimos los que justifiquen los gastos de 2017 con una memoria explicativa en la que no hace falta especificar todos y cada uno de los gastos con facturas. Ganemos sí que tiene que aportar esas facturas, por lo que considera que esa gestión que hace del dinero que el Ayuntamiento asigna a los grupos es más transparente que la del PP, PSOE, IU, Ciudadanos y UCOR. Los grupos deben devolver el dinero que a año vencido no se haya justificado, algo en lo que la formación verde está en desventaja dado que es el único caso en el que se sabría la cantidad al tener que aportar las facturas.

Ayer los coportavoces de Ganemos Rafael Blázquez y María de los Ángeles Aguilera le pidieron al resto de grupos que sigan su ejemplo y justifiquen los gastos con facturas dado que se trata de un "dinero público destinado a que revierta en la ciudadanía", además pidieron transparencia en la gestión que hacen los partidos políticos con ese dinero público que reciben sus grupo municipales "para el propio funcionamiento del grupo y que tiene que revertir en la política local de la ciudad".

Blázquez denunció "la falta de transparencia que se sigue permitiendo a nivel estatal a los partidos políticos por la ley de financiación de partidos, un agujero negro donde va el dinero público sin que nadie sepamos en qué se invierte o se despilfarra, y no lo podemos saber porque las leyes estatales lo amparan, pero que la ley lo ampare no significa que sea justo o que no podamos cambiar desde nuestro Ayuntamiento con otras formas de hacer política".

"Es que estamos hablando de una aportación del Ayuntamiento pero que no es ni más ni menos que el dinero de la gente" relató Aguilera. "Es de sentido común que se justifiquen todos y cada uno de los gastos que los representantes públicos hacemos con el dinero de todos", añadió. La coportavoz comparó las aportaciones a los grupos municipales con las subvenciones o ayudas que recibe cualquier entidad o colectivo "que tiene que justificar hasta el último euro de lo que recibe, pues nosotros consideramos que también tenemos que tener una responsabilidad a la hora de justificar este dinero público que ha sido aportado por la ciudadanía cordobesa, que deje de haber ese privilegio y esa excepcionalidad para la clase política". "Nuestras cuentas están la web de Ganemos, algo que justificamos con facturas como lo hace todo hijo de vecino", dijo.