Ganemos rechaza una confluencia planteada como coalición de partidos

"Queremos confluir, pero no cómo está planteada la confluencia; vamos a explorar otras opciones. Siempre decimos sí a la confluencia, pero no así". Estas frases del miembro de Ganemos Córdoba Jorge Montero es el epílogo perfecto a la asamblea ciudadana que ayer celebró la agrupación de electores para decidir si acude con Equo, Podemos e Izquierda Unida a las próximas elecciones municipales. El encuentro finalizó con 43 votos en contra de confluir en las actuales condiciones, seis a favor y diez abstenciones. Su compañera Olga Ramírez insistió tras la asamblea en que "entendemos que los acuerdos a los que se ha llegado en esa mesa de negociación [con Equo, Podemos e IU] no se adaptan a la identidad y al proyecto de Ganemos". "El hecho de que sea una coalición de partidos es ya una dificultad para Ganemos, ya que somos una agrupación de electores. Las negociaciones no han terminado y creemos que las podremos reconducir", dijo.

Ramírez puntualizó que Ganemos Córdoba sigue apostando por unas primarias abiertas -sin listas diferenciadas ni cuotas, sin repartos de recursos o personas-, por un código ético que limite la profesionalización de la política -con medidas fuertes para evitar que la política se convierta en el medio de vida de unos pocos- y por la limitación de los sueldos de los representantes públicos a través del Salario Mínimo Interprofesional. "Son apuestas que no son nuevas, que son la esencia de Ganemos", dijo. "Para nosotros es primordial que haya unas primarias abiertas, mientras que lo que se propone para confluir es una involución política y democrática; ese es uno de los elementos que nos preocupa más, como nos preocupa un código ético en el que no se hace una limitación clara del número de mandatos al que puede presentarse una misma persona", sentenció Ramírez.

Montero añadió que Ganemos tampoco está de acuerdo en cómo se ha planteado la financiación del futuro grupo municipal de la confluencia. "Entendemos que debe ser una caja única donde esa nueva forma política que surja tenga los recursos económicos y a su disposición para el grupo no para las fuerzas políticas que lo integran", apuntó. Mientras, Ramírez defendió que " estamos dispuestos a integrar a Izquierda Unida, lo que suponía hacer borrón y cuenta nueva con una organización con la que tenemos importantes diferencias, no tanto en su discurso, sino en la aplicación práctica de sus políticas, actuando negligentemente en temas decisivos y habiendo contribuido muy poco en la puesta en marcha de medidas esenciales de cambio para la ciudad en estos tres años largos de mandato", puntualizó.