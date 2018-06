Ganemos acusa al cogobierno de rendirse ante el problema de la vivienda social

El portavoz municipal de Ganemos, Rafael Blázquez, criticó ayer "la autocomplacencia en la que se han situado PSOE e IU ante el problema de la vivienda social en Córdoba". El edil manifestó que "la situación de Córdoba sigue siendo crítica y preocupa especialmente", porque "hay más de 5.000 demandantes en el registro de la vivienda, de los cuales 1.500 familias cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda social, tienen ayuda para el alquiler, pero no hay quien les alquile una vivienda". "Las ayudas están bien, pero está demostrado que no son efectivas y hay que abordar el problema no con medidas paliativas, si no de manera estructural", dijo.

Para Blázquez, "la sensación es que PSOE e IU se han rendido ante esta emergencia que se vive, porque renuncian a afrontar el problema con soluciones que saquen de esta situación de emergencia", dado que "se han instalado en soluciones paliativas y complacientes, pero que no afrontan de manera contundente". Blázquez recordó que "desde febrero de 2016 se reclama la convocatoria urgente de una mesa de la vivienda donde estén todas las administraciones que tienen competencias en materia de vivienda y colectivos como Stop Desahucios y APDH-A". Y defendió que "la principal administración que tenía que tener un plan de urgencia es la Junta y la obligación del Ayuntamiento es obligar a la Junta a que lo tenga".