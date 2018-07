Ganemos exige al PSOE que se centre en el Cercanías frente al baipás

Ganemos reclamó ayer al PSOE cordobés que "defienda los intereses de la provincia y no consienta el despilfarro económico que sigue adelante para la construcción del baipás en Almodóvar del Río, apenas dos kilómetros de vía del AVE en la localidad de la Vega del Guadalquivir para un nimio ahorro de tiempo de 15 minutos en viajes destino a Málaga y Sevilla", señaló el concejal de la formación verde, Rafael Blázquez.

El edil reclamó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "que defienda los intereses de la ciudad ante el Gobierno central y que paralice el expediente para esta inversión que para nada beneficia a la ciudad sino todo lo contrario". Para Blázquez, "Ambrosio debe mantener la coherencia política y no olvidar los acuerdos tanto del pleno municipal de hace poco más de un año como de la Proposición no de Ley (PNL) aprobada en el Parlamento de Andalucía, y reclamar al Gobierno de Sánchez que no construya el baipás".

En este sentido, el concejal señaló que "desde Ganemos rechazamos rotundamente que se defienda una cosa cuando se está en la oposición y la contraria cuando se está en el Gobierno", en referencia al nuevo ejecutivo socialista de Madrid. Blázquez incidió en que "esa inversión debe destinarse a modos de transporte más necesarios y sostenibles como el Cercanías".