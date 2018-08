Ganemos acusa a IU y PSOE de "falta de voluntad política" en el mandato

El coportavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento Rafael Blázquez y la miembro de la agrupación de electores Paloma Puerto hicieron ayer balance del documento que recoge las 51 medidas que la agrupación impuso a PSOE e IU para apoyarles en el pacto de investidura. Desde la formación verde no están especialmente contentos con el cumplimiento y así lo manifestó Blázquez, quien afirmó que a los dos partidos que forman el cogobierno les ha faltado "visión" y "voluntad política" y les ha sobrado "empeño en aparentar" que se hacen ciertas cosas. Para Ganemos, "no hay salida sin cambio de modelo", un cambio de modelo que, por otra parte, Blázquez entiende que no se ha dado. Según el coportavoz de la agrupación de electores en Capitulares "queríamos un cambio de rumbo de verdad" y por ello "vamos a seguir denunciando lo que no se haga". "Esto podría haber sido otra historia", lamentó Blázquez, quien insistió en que "ha faltado voluntad política".

A las preguntas de los periodistas sobre por qué no se ha roto ese pacto, Blázquez justificó que las herramientas para esa ruptura no son alternativa. "Nunca hemos condicionado el sentido del voto a ese acuerdo", apuntó, y añadió que las medidas legales que podrían haberse utilizado, como una moción de censura, supondrían "haber salido de Guatemala para entrar en Guatepeor".

La agrupación critica que sólo se ha ejecutado un tercio de las medidas propuestas

Blázquez también reconoció que el trabajo con los delegados de ambos partidos ha sido distinto teniendo en cuenta quien ejercía la labor. Valoró el trabajo en este sentido del que fuera delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), que ya abandonó el cargo y que antes de este mandato era compañero de Blázquez en la plataforma antidesahucios. En cuanto a aquellos que considera que no lo han hecho tan bien, Blázquez no dio nombres, pero sí fue claro en sus explicaciones: "La situación de Urbanismo y de Turismo ha sido dramática", apuntó, y puso como ejemplo que espectáculos como Río Mundi ni siquiera pasaran por el consejo rector del Imtur o la innovación urbanística. Ambas delegaciones, en este caso, están en manos del primer teniente de alcalde y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, con quien se han protagonizado varias desavenencias.

Por su parte, Paloma Puerto ofreció los datos sobre los puntos de ese pacto de investidura que se han cumplido y los que no. Concretamente, informó de que sólo un tercio de las medidas impuestas por Ganemos para dar el gobierno a IU y PSOE están en niveles de ejecución óptimas y aceptables, mientras que el resto o se han llevado a cabo de manera insuficiente o ni siquiera se han abordado.

Respecto a esos puntos que sí se han cumplido, Puerto detalló la aprobación de un suministro mínimo vital de agua para todos los cordobeses; la apertura de la Oficina de la Vivienda y el rescate de inmuebles para alquiler social; la ejecución de la auditoría de la deuda -cuya comisión, además, preside Ganemos-; un plan de memoria histórica con el cambio de nombres de calles franquistas como máxima iniciativa y la erradicación del maltrato animal con la prohibición de espectáculos con animales o la retirada de aportación económica a las corridas de toros.

En cuanto a aquellos puntos ejecutados de manera insuficiente, Puerto habló de la remunicipalización de servicios como la ayuda a domicilio, la creación de un operador energético municipal o la lucha por declarar la Mezquita como bien público.

Las medidas que, por otra parte, ni siquiera se han iniciado son muchas más. En este caso, desde Ganemos hablaron de que no se han llevado a cabo planes de empleo para jóvenes y mayores de 45 años, tampoco se ha avanzado en la creación de viveros de empresas ni se ha revisionado el PGOU. Puerto indicó además que no se han creado nuevos huertos sociales, que no se ha ejecutado ninguna ordenación de las parcelaciones y criticó que ha existido "escaso compromiso" con la participación directa de la ciudadanía. "Son medidas que no se han hecho y que va a ser complicado que se ejecuten ya", lamentó Puerto.