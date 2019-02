Ganemos Córdoba propone un plan para combatir la soledad no deseada de los mayores

Ganemos propone un plan, llamado Soledad Zero, con el que pretende que se combata la soledad no deseada de las personas mayores. El coportavoz municipal de la formación Rafael Blázquez ha insistido en que este tipo de soledad no es sólo un problema social, “también es de salud, porque provoca en los mayores desde problemas cardiacos, hasta depresiones y un aumento de la ansiedad”. “Seríamos una sociedad fracasada si permitiéramos que nuestros mayores, que antes nos han cuidado, envejecieran solos y abandonados por los poderes públicos”, ha defendido Blázquez.

La coportavoz municipal de Ganemos Victoria López ha insistido en que el Ayuntamiento debe involucrarse en dicho plan a través de diversas delegaciones como la de Servicios Sociales y Mayores, “además de las de Participación Ciudadana e Igualdad y de otras que también tienen competencia en esta materia”. “Ytambién es importante que se implique la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, porque tiene presencia en los barrios y sus instalaciones son unos de los sitios a los que las personas mayores acceden con mayor facilidad”, ha añadido.

López asimismo ha insistido en que Ganemos quiere implicar en el plan a los barrios, “porque este programa va a tener varios objetivos entre el que se encuentra el de hacer un censo real de las personas mayores que hay en la ciudad. Sabemos que hay unas 13.000 pero no las tenemos localizadas ni por barrios, ni por distritos y no sabemos cuáles son sus situaciones reales”, ha puntualizado. La edil de la formación verde ha destacado que el segundo de los objetivos del programa es el de “tejer redes comunitarias”. En este punto, ha insistido en que “nuestro programa apuesta por los cuidados entendidos de forma amplia y por la sostenibilidad de la vida, y lo que queremos es volver a tejer las redes comunitarias en los barrios, por eso tienen que estar implicados los comercios, las farmacias y los vecinos”.

López ha avanzado que Ganemos ha comenzado ya una ronda de contactos con asociaciones vecinales y otro tipo de organizaciones que trabajan en los distritos para presentar el programa “y que sean parte de él, porque queremos llevarlo a cabo también con la ciudadanía”, ha apuntado. La edil ha relatado que el programa tiene dos partes fundamentales. “Una de ellas es la de acabar con las barreras físicas; hay mayores que están aislados físicamente y no pueden salir de casa y creemos que hay que poner recursos tanto humanos como materiales para que esto no siga pasando”, ha indicado.

Y una segunda parte que es la de hacer un diagnóstico individualizado de cada una de las situaciones “en las que se encuentran nuestros mayores, y a partir de ahí hacer un plan comunitario donde todas estas asociaciones y todas las personas que conforman el barrio puedan participar en este plan y actúen como observadores”, ha insistido. López ha añadido que los vecinos de una determinada persona son los que conocen mejor en qué situación se encuentra la misma. “Queremos aprovechar todo ese conocimiento para que podamos trabajar conjuntamente la Administración y el barrio”, ha anotado. La edil ha informado de que Ganemos ha incluido el programa en los presupuestos municipales de 2019.