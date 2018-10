Ganemos Córdoba se presentará en solitario a las próximas municipales

La asamblea de Ganemos Córdoba ha decidido presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2019. Y lo ha hecho "por unanimidad", según dejó claro ayer uno de los portavoces de la formación, Jorge Montero, quien junto a Ana Ferrando defendió que "tenemos que estar presentes" en los próximos comicios locales. Esta decisión llega después de seis meses en los que ha estado abierta una negociación con otras fuerzas -Podemos, IU y EQUO- para formar una candidatura unitaria, si bien esa confluencia no ha sido posible por decisión igualmente de la asamblea de Ganemos. Los portavoces explicaron que el papel de esta agrupación de electores "no se acaba en 2017", ya que consideran que siguen siendo "una herramienta útil para la ciudad de Córdoba". Insistieron en que cuentan con los medios -sobre todo humanos- para afrontar este nuevo reto y señalaron que "cuatro años son muy pocos" para el desarrollo de su proyecto municipalista en Córdoba. Apuntaron también que en este mandado municipal han demostrado que "tenemos un papel relevante en Córdoba" y que a partir de ahora irán trabajando en grupos de cara a las elecciones, así como estudiarán las "fórmulas jurídicas" a seguir para 2019, ya que en 2015 lo hicieron como agrupación de electores y ahora no se descarta recurrir a la figura de "partido instrumental".

El colectivo indicó que se presentará a las elecciones municipales del 2019 con el objetivo de continuar "defendiendo la esencia y la ilusión por la que nacieron este tipo de candidaturas de confluencia social arraigadas al territorio, plurales y cercanas para la gobernanza de las ciudades". Añadieron que su fin es ofrecer una alternativa que mantenga los principios políticos surgidos del 2015 por las que estas candidaturas de unidad social nacieron y han mantenido en estos años "con unos principios éticos y organizativos comunes: la garantía de la desprofesionalización de la política a través de su código ético, garantizar unas primarias abiertas, y la participación -una persona, un voto- y la horizontalidad en la toma de decisiones". La formación manifestó que seguirá trabajando para las elecciones municipales del próximo año "en una apuesta que no resta si no que suma, como herramienta política que da repuesta a una serie de principios políticos que la gente sigue demandando para participar de manera directa en la gobernanza de las ciudades".

Ganemos Córdoba fue una de las sorpresas en las pasadas elecciones locales de 2015 en Córdoba, en las que logró 18.460 votos, el 12,5% de todos los sufragios en la capital, con el resultado de cuatro concejales y un diputado provincial. Tras la constitución del Pleno llegó a un acuerdo de mandato con PSOE e IU, lo que propició la elección de Isabel Ambrosio como alcaldesa de la capital, aunque decidieron quedarse fuera del equipo de gobierno municipal.