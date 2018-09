La GMU defiende la legalidad de la licencia a Cecosam para San Rafael

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, defendió ayer la legalidad en procedimiento de concesión de una licencia a la empresa municipal de cementerios (Cecosam) en el camposanto de San Rafael para construir una sala velatorio. García afirmó que la concesión de licencias es un acto "reglado" y que la Gerencia "no decide si se le da o no audiencia". "Es un trámite reglado que dice que tienen tantos días de audiencia y eso es la ley y hay que cumplirlo", insistió.

Acerca del hecho de que se cambiara de funcionario en este asunto, García aseguró que "desconocía si se había cambiado el funcionario o no" y apuntó que es "usual" que estas modificaciones de trabajadores ocurran en la Gerencia. Con ello, "la cuestión no es si se cambia o no un funcionario", apostilló, si no "si es legal o no". El también primer teniente de alcalde recordó además que todos estos procedimientos cuentan con un plazo determinado de alegaciones "con diferentes sitios a los que uno puede acudir" y apuntó que "para eso vivimos en un país con un estado de derecho".

Con ello, y ante las dudas surgidas por la concesión de la licencia a Cecosam, García manifestó que "la dirección de la Gerencia controla absolutamente todo el proceso de cualquier trámite".

Las explicaciones que dio García no sirvieron de mucho a los trabajadores de Tanatorios de Córdoba (TdCO), que anunciaron que hoy mismo se concentrarán frente a las puertas de la Gerencia con el objetivo de pedir que se frene la licencia del plan de tanatorio de Cecosam.

Según informó la entidad, la concentración se realizará con motivo de la comisión de licencias, "el órgano formado por representantes de las fuerzas políticas que analizará el atropello realizado por la puerta de atrás por parte de la Gerencia de Urbanismo para autorizar la licencia para construir un tanatorio en el Cementerio de San Rafael".

Los trabajadores protestarán ante los representantes de Urbanismo por "haber concedido esa licencia a través del procedimiento de resolución directa, una resolución que se utiliza solo y exclusivamente en casos de urgencia". Según recordó la empresa TdCO en las alegaciones presentadas ante las autoridades, "se está infringiendo la ley 39/2015 de octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas".

Desde TdCO anunciaron que "no ha sido hasta este lunes cuando han recibido la notificación de resolución favorable de la licencia de construcción de un tanatorio en el Cementerio de San Rafael". "Esa resolución la hemos recibido a tan sólo dos días de que tenga lugar la reunión de la comisión de licencias donde debía haberse debatido, y no ir con un resultado favorable después de la chapuza de cambiar al técnico y presentar las modificaciones al proyecto en cuestión de 24 horas", según explicaron desde la empresa.

Además, apuntaron que "tanto esa propuesta de resolución, como los diferentes informes técnicos, se deberían haber recibido al menos hace un mes para poder presentar alegaciones", de modo que "la indefensión a la que se enfrenta la empresa, los trabajadores y en general toda la ciudadanía es manifiesta", según advirtieron desde TdCO.