La Fundación Cajasol impulsa una campaña de donación de sangre en Córdoba

Aunque todas las miradas están puestas en la lucha contra el coronavirus, las necesidades sanitarias de la población van mucho más allá de eso y la donación de sangre sigue siendo indispensable. Por ello, la Fundación Cajasol ha impulsado una campaña en favor del Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, que tendrá lugar entre los días 14 y 17 de abril, en su sude de Ronda de los Tejares, número 32.

El horario de donación será de 10:00 a 14:00, si bien para facilitar el acceso y con el fin de evitar aglomeraciones de personas, el proceso será ordenado mediante cita previa, que se podrá recibir de manera sencilla a través del teléfono 617 162 431, que será atendido de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

Toda la información sobre donación de sangre y los requisitos necesarios para donar están disponibles en la web www.donantescordoba.org. Gema Fornés, responsable funcional del CTTC de Córdoba, recuerda que "la demanda de los pacientes sigue existiendo; debemos protegernos para no infectarnos y no contribuir a aumentar esta pandemia, pero debemos seguir donando sangre para que esta cadena no se vea interrumpida".

La campaña de donación de sangre en la sede de la Fundación Cajasol se suma a las iniciativas que ya se han puesto en marcha desde la institución, que suspendió todas sus actividades previstas en el ámbito cultural pero ha centrado sus esfuerzos en atender a la sociedad con diversas iniciativas.