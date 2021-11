Pues ha pasado como todos los años, que hemos pasado de una estación a otra saltándonos una, porque como decía uno en Córdoba hay cuatro estaciones: verano, invierno, la de Renfe y la de autobuses. Pues ya estamos en invierno, y de golpe, que pasamos de estar en manga corta y sudando a coger con gusto las castañas, lo que yo les diga, que ya saben ustedes que no estoy diciendo nada raro o extraño, o exagerado, que fue como lo cuento, un año más.

Y ya van muchos, que ya no me acuerdo yo de cuando había estaciones, las cuatro estaciones, digo, que ya ha pasado tela. Pues ya ha entrado el frío de Navidad, y que en Córdoba se queda hasta mediados febrero, como poco, con algunos días de cascabelear los dientes, que eso lo tenga todo el mundo claro. Hablando de Navidad ya han dicho cuando ponen las luces, a principios de diciembre según he leído en mi Día.

Es una cosa que se está hablando mucho en todas las ciudades, como si hubiera una competición o algo parecido, que parece que hay una carrera o yo qué sé. Y con el precio que tiene la luz, que vaya locura en la que estamos metidos, pues parece que los ayuntamientos no la pagan, si tenemos en cuenta la que están dando con este asunto.

Yo la verdad es que no le encuentro mucho la gracia a eso de ver cómo las encienden, que nunca he comprendido esos tumultos que se forman, y puede que por eso no entienda tanto la atención que le presta la gente a lo de las luces de Navidad. Por lo visto hay hasta gente que hace turismo por ver las luces de otras ciudades, lo que yo les diga, que lo leí el otro día y me quedé de piedra. Yo por un buen plato, o por un buen vino, todavía, pero por unas bombillas…

Por suerte, el miércoles no nos quedamos fríos en El Arcángel y ganamos la semifinal de la Copa Federación ante el Ebro, que como el río viene de Aragón. Dentro de dos semanas jugamos la gran final, contra el Guijuelo, que yo siempre lo he conocido por los jamones, y no tanto por el fútbol, aunque todo es posible. Y si ganamos, no es sólo tener un título y un trofeo en las vitrinas, si no entrar como campeón a la Copa del Rey, donde jugaremos con un Primera, con lo que eso supone.

En fin, cosas buenas, se miren por donde se miren, y ojalá siga el equipo en la línea que lleva, y sin desviarse del objetivo, que no es otro que subir de categoría en cuanto antes y olvidarnos, lo antes posible, por dónde hemos pasado. Pero eso, cuando toque, y ahora a disfrutar un poco de esto, que también lo merecemos.