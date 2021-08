Finalizan las obras de mejora en el acerado de la carretera de las Ermitas de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, David Dorado, han recepcionado la segunda fase de las obras de mejora en el acerado y el entorno de la carretera de las Ermitas este miércoles, 11 de agosto, obras que han finalizado tras dos meses de trabajos.

Tras la finalización de la primera fase, se había quedado pendiente otra parte del acerado, que afectaba directamente a la entrada del colegio La Salle y que se encontraba en muy mal estado.

Así, en esta segunda fase, que contó con un presupuesto de 114.000 euros, según ha informado Dorado, se dispuso a la remodelación del acerado de unos 500 metros de longitud que estaba intransitable, se construyó un bordillo de granito rosa y un adoquín de tres tipos de modelos de hormigón, también de color rosa. Además, se instalaron nueve luminarias de tipo LED, se sustituyeron otras seis para reducir el consumo energético y se plantaron 17 árboles.

David Dorado aseguró que están cumpliendo con el "compromiso" de continuar con las obras que no se acometieron en el mandato anterior, "sea en el barrio que sea" y criticó que el gobierno del PSOE e IU "guardó en un cajón esta obra y decidió no atender las demandas de los vecinos de esta zona, supongo que porque sus resultados electorales en esta zona no son los que a ellos les conviene y deciden dejar de servir a los ciudadanos que no les han votado".

El alcalde, por su parte, expresó su satisfacción por ver culminada la obra y recordó que mientras estuvo en la oposición "vine un par de veces a reclamar que se arreglara este acerado porque no es solo una mejora sino que afecta a una comunidad educativa importante, el colegio La Salle, que por muchos años se vieron inseguros por el estado del acerado" y expresó que "cuando el colegio vuelva a abrir en septiembre ya lo van a ver arreglado".

Este verano, desde el Ayuntamiento se han dedicado a visitar varias de las obras que se están acometiendo en los barrios de la capital cordobesa, muchas correspondientes al plan Córdoba, ciudad de todos y del Plan Asfalto.