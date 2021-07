El Festival Flora convoca 'Patio Talento', una oportunidad para artistas noveles

El Festival Internacional de las Flores (Flora), certamen que celebrará su cuarta edición el próximo mes de octubre en Córdoba y que reúne a los mejores artistas florales del mundo, ha lanzado la convocatoria Patio Talento con el fin de que artistas noveles puedan participar junto a otros artistas florales de reconocido prestigio.

La organización ha detallado que Patio Talento da la oportunidad a artistas o colectivos que nunca hayan realizado una gran instalación floral de crear una obra que se presente a competición con las otras cuatro instalaciones del festival desarrolladas por algunos de los grandes autores del arte floral internacional.

Por motivos de movilidad asociados al covid-19, el ámbito de participación de la convocatoria de 2021 engloba a todos los países de Europa, si bien no pueden participar aquellos artistas que, siendo europeos, residan actualmente fuera de Europa.

Los candidatos deberán ponerse en contacto con el festival, a través de la dirección de correo electrónico info@festivalflora.com, para solicitar la información técnica del patio en el que se realiza la intervención. Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 4 de agosto y el ganador será comunicado a partir del día 20 de agosto.

En las tres ediciones realizadas han pasado por Flora un total de 19 artistas de once países: Thierry Boutemy (Francia), Mark Colle (Belgica), Hideyuki Niwa (Japón), Mary Lennox (Australia), Natalia Zhizhko (Rusia), Tomas de Bruyne (Bélgica), Isabel Marías (España), Waterlily Pond (Estados Unidos), PHKA (Tailandia), Lisa Waud (Estados Unidos), Loose Leaf (Australia), Alfie Lin (China), Flores Cosmos (México), In Water Flowers (Reino Unido), Flor Motion (España), Patrick Nadeau (Francia), Carly Rogers (Reino Unido), Lola Guerrera (España) y Sherlovell You (China).