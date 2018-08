Facua pide al Consistorio que "no castigue" con nuevas zonas azules

Facua Córdoba solicita al Ayuntamiento que "no castigue más a los usuarios" con la implantación de una nuevas zonas azules "que, además, no responden a un criterio objetivo ni contemplan las necesidades de los residentes".

La asociación entiende que la instauración de la zona azul en determinados lugares obedece únicamente a un afán recaudatorio de la Administración. En este sentido, estima que "la recaudación anual de las 100 plazas de aparcamiento previstas por el Consistorio en las proximidades de la Plaza de Toros, en base a las tarifas que se aplican actualmente, llegaría a los 200.000 euros". Desde Facua insisten en que el proceso seguido para su aprobación "no puede hacerse mediante un informe técnico sino a través de una ordenanza municipal, ya que de no ser así no se ajustaría a la legalidad".

La asociación defiende que rechaza la posible ampliación de la zona azul de aparcamiento en las calles de la capital y que no comprende cómo se habla de rotación por parte del Consistorio cuando existe una aplicación llamada E-park, "cuya herramienta permite que, desde un teléfono móvil, se pueda renovar el ticket sin necesidad de ir al parquímetro a sacar uno nuevo o retirar el vehículo. Incluso estando fuera de la ciudad, se puede renovar el ticket automáticamente, por lo que, en la práctica, no existe la rotación de coches".