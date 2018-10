Expertos advierten de los riesgos para la salud

La comunidad médica rechaza, desde instituciones y sociedades científicas, la homeopatía como herramienta terapéutica. Distintas Agencias de Evaluación Sanitaria de ámbito internacional y nacional (National Institute for Health and Care Excellence, NICE; Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, CADTH, entre otras), en distintos informes, apuntan a la misma dirección en sus conclusiones: "Existe poca y limitada evidencia a través de ensayos clínicos rigurosos y análisis sistemático de la investigación en este tema que permita apoyar a la homeopatía como tratamiento efectivo para cualquier indicación", explica José Luis Castro, jefe de gabinete en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Ante esta falta de evidencia científica y clínica, "el problema asociado a la seguridad de los pacientes con la homeopatía radica en que no reciban los tratamientos que sí han demostrado tener valor para la salud por ser sustituidos por tratamientos homeopáticos", asevera Castro. En el ámbito de la Oncología Médica los especialistas advierten del enorme riesgo que representa el abandono de las terapias convencionales (quimioterapia, radioterapia, entre otras) por los llamados tratamientos alternativos.

"Estamos muy preocupados. Cada vez es más frecuente la toma de productos no validados, las dietas alcalinas, la canalización de emociones para ayudar en el tratamiento del cáncer y muchas cosas más. Todas ellas pseudociencias. El riesgo está en seguir tratamientos sin evidencia científica. Todos y cada uno de ellos. Pedimos que esto no pueda realizarse sin impunidad", explica el doctor David Vicente Baz, coordinador del Plan Integral de Oncología en Andalucía. Al entrar en una consulta, para eliminar riesgos, el paciente debe exigir tratamientos validados científicamente. El riesgo de que un enfermo opte por abandonar los tratamientos convencionales "siempre existe cuando se utilizan pseudoterapias. En el último estudio sobre este tema publicado en la revista científica JAMA Oncol los pacientes que hacían uso de este tipo de terapias abandonaban la quimioterapia en un 34,1% de las ocasiones; evitaban la cirugía en un 7% o la radioterapia en un 53%. Lo que aumentaba el riesgo de morir", reseña el doctor Vicente.

Distintos especialistas alertan de las nefastas consecuencias de optar por técnicas alternativas

El reconocido oncólogo afirma que "sólo existe una medicina que es la basada en la evidencia y el conocimiento científico. Lo demás no es ciencia, es charlatanería y engaño. Los tratamientos que aplicamos deben de estar validados en estudios clínicos y aquí es donde falla la homeopatía".

En otro campo de la Medicina, el mensaje se repite: "Desde un punto de vista científico, y en el ámbito de la Neurología, los tratamientos homeopáticos no han demostrado eficacia alguna. Por lo tanto este tipo de tratamientos no están indicados en Neurología. La amenaza del uso de la homeopatía deriva fundamentalmente del abandono de terapias que sí han demostrado eficacia. No existe indicación para el tratamiento homeopático en las enfermedades neurológicas", comenta el doctor Juan Carlos Portilla, vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN). La sociedad científica que integra a los neurólogos españoles aconseja: "Que los pacientes busquen asesoramiento, tanto profesional como del tipo de tratamiento que van a recibir, y en ningún caso abandonen tratamientos que sí han demostrado eficacia y seguridad para la enfermedad que padecen".

Desde la Pediatría, el veterano doctor Diego Rivas, director médico en IHP Pediatría recuerda: "En Italia todavía resuena el caso del fallecimiento en mayo de 2017 de un niño de siete años por las complicaciones de una otitis que se le trató con homeopatía en vez de con antibioterapia, y derivó en encefalitis". En Pediatría, sobre todo en niños con enfermedades crónicas, como asma, alergias o dermatitis atópica, los pediatras han detectado, en sus consultas, a familias que toman la decisión de cambiar el tratamiento habitual por alternativas homeopáticas. "El problema aparece cuando tienen una crisis aguda respiratoria, infecciosa o alérgica por ejemplo, y le intenten seguir tratando con homeopatía, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de su hijo", advierte el doctor Rivas.