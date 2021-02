Eva Timoteo insiste en que actuó de "buena fe" y se quedará como edil sin competencias

Y al final, Eva Timoteo habló. Y lo ha hecho en una comparecencia individual en la que incluso se le han saltado las lágrimas, en la que ha intentando mostrar su versión de los hechos, después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, le haya retirado todas sus competencias hasta que el Pleno se pronuncie a favor o en contra sobre si puede ejercer de procuradora y ser edil de Servicios Sociales y, cobrar por ambos trabajos. En todo momento, ha señalado que actuó "de buena fe".

Ha sido en la sala de prensa del Ayuntamiento donde la edil de Ciudadanos ha relatado que incluyó en su declaración de actividad pública "expresamente de mi puño y letra" sus actividades como procuradora que ejerce desde el 3 de julio de 1993, tras ser elegida concejal y entrar a formar parte del equipo de gobierno municipal.

"En ambos apartados, señalé mi ejercicio profesional, si bien, se me informó de manera verbal -sobre su dedicación exclusiva-, extremo que ha sido ratificado, mientras que no entrañase problemas y en esa creencia seguí", ha relatado. Así llegó el pleno del 4 de julio de hace dos años.

"Mi situación no estaba en el caso de incompatibilidades. Se recoge expresamente que es el caso de abogados y procuradores que dirijan a partes procesos contra esta Corporación", ha insistido. Esto quiere decir que, podía seguir ejerciendo de procuradora siempre y cuando no actuase contra el Ayuntamiento. "En esa creencia de que mi situación estaba amparada he seguido", ha reconocido.

Sin embargo, un informe del secretario general del Pleno confirma la "incompatibilidad absoluta y completa" de compaginar los dos trabajos y cobrar por ambos.

La polémica surgió después de que hace poco más de una semana IU denunciara el caso, al que Timoteo se ha referido al señalar que "ante las acusaciones vertidas lo asumo y pide la compatibilidad al Pleno".

Además, ha anunciado que ha renunciado ante el alcalde y ante la primera teniente de alcalde, Isabel Albás -que asumirá sus delegaciones hasta que se pronuncie el Pleno-, que "hasta que no tenga un procedimiento de solicitud renuncio a recibir prestaciones públicas por el desempeño de las obligaciones" como edil de Servicios Sociales. "He desarrollado mi trabajo con absoluta integridad", ha reiterado.

En este momento ha sido en el que Timoteo se ha mostrado más vulnerable y ha llorado, cuando ha indicado que desde que fue elegida ha desempeñado su cargo "con entera dedicación y poniendo todo mi empeño y dedicación medidas y eficaces". "He puesto corazón y alma", ha añadido.

"Un paso temporal por la política"

En su comparecencia, también ha vuelto a explicar por qué ha seguido ejerciendo los dos puestos y cobrando de los también sin pedir la citada compatibilidad. Así, ha anotado que su paso por la política es "temporal", razón por la que "es necesario continuar como profesional ejerciente". Eso si, ha destacado que desde que entró en Capitulares ha dejado dejado toda la actividad a una compañera de "mi total confianza".

"Soy profesional autónoma, tengo un despacho a mi nombre y, mientras estoy ejerciendo como concejal la contraté a tiempo completo a una compañera y he hecho una mera supervisión del despacho. No soy política de profesión, soy procuradora y es una actividad residual porque no ha restado tiempo a a mis obligaciones públicas", ha sentenciado.

En este punto, ha puesto de manifiesto que ejercer como procuradora "es compatible pese a quien le pese", en alusión al informe del secretario de Pleno. No obstante, ha reconocido el error de "no haber solicitado públicamente -la compatibilidad- confiando en que mi situación estaba amparada.

"Lo asumo como error propio de una profesional que viene de la sociedad civil con vocación de servicio público", ha expuesto. En esta misma línea, Timoteo ha señalado que "hay otros políticos que llevan toda la vida aquí y se saben esta situación; es un error propio y lo asumo".

"Buena fe"

"Mi buena fe ha quedado acreditada en el informe porque la conversación fue como informé en el Pleno", ha añadido, además de reconocer que "no es una situación fácil, pero he puesto por delante que me he conducido en buena fe sin ningún ánimo de engañar y ocultar como se me ha acusado".

En varias ocasiones, la edil de Ciudadanos, que no piensa dimitir, ha reiterado que "la declaración de actividad y de ingresos es pública" y que, además, cuenta con el respaldo de Albás y del alcalde.

Ante las críticas de Podemos e IU acerca de su trabajo en el despacho a favor de empresas en contra de personas en situación vulnerabilidad económica, Timoteo que ha afirmado que "son libres de hacerlas", si bien, ha recordado que "la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional que asiste a todas las personas".

"Quedo a disposición de toda la documentación que tenga que presentar y asumiré lo que se decida finalmente", ha anotado.