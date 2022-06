Elecciones Andaluzas: Crespín apela a concentrar el voto del centro izquierda en el PSOE para "hacer del 19J un nuevo 28F"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado este domingo a los andaluces a la "necesidad de concentrar el voto del centro izquierda en el PSOE" para, de este modo, "hacer de estas elecciones autonómicas del 19 de junio un nuevo 28 de febrero" y asegurar un Gobierno con Juan Espadas de presidente.

Antes de un reparto electoral junto a miembros de la candidatura del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Crespín ha insistido en la importancia histórica que estas elecciones "tienen para frenar que el candidato popular, Juanma Moreno, abra a la ultraderecha las puertas de San Telmo y se repartan los sillones de gobierno en la próxima legislatura".

Para Crespín, "la cita del 19 de junio no es un laboratorio ni un experimento de las derechas con la ultraderecha para ensayar aquí en Andalucía lo que pretenden hacer en el Gobierno de España". Por eso, ha incidido en la importancia de ir a votar y concentrar en el PSOE "el voto necesario de la izquierda" para que "nadie nos escriba ni nos dicte desde fuera lo que queremos para Andalucía, y menos Vox".

La líder de los socialistas cordobeses ha apuntado que "no quieren nuestra autonomía porque no creen en ella". "No sólo dieron la espalda cuando los andaluces salieron a la calle aquel 28F de 1980 para reclamarla, sino que ahora hablan de devolver nuestras competencias en sanidad y educación al Estado, competencias que son nuestras y no las vamos a perder porque hemos luchado mucho por ellas", ha recordado.

Rafi Crespín ha criticado que Moreno "abrió la puerta de las instituciones a la ultraderecha en Andalucía y en España, y lo hará de nuevo si las urnas se lo permiten, pero esta vez entregando a Vox las llaves de San Telmo y con Olona de vicepresidenta en el Consejo de Gobierno". En este sentido, ha afeado a Feijóo que "lo primero que hizo tras echar a Pablo Casado y ponerse al frente del PP fue dar luz verde para el gobierno de PP y Vox en Castilla y León, y que haría lo mismo en Andalucía".

Ante esto, ha tachado la "imagen de moderado falsa" del candidato popular, puesto que "cada día se ven más las coincidencias entre PP y ultraderecha, como por ejemplo en el desmantelamiento de los servicios públicos, en la banalización de la violencia machista, en el desprecio a la autonomía andaluza o en sus mensajes alarmistas sobre la inmigración", ha relatado.

En este sentido, ha incidido en que "el 19-J tiene que ser un nuevo 28F, nadie se puede quedar en casa porque nos jugamos mucho: nuestros derechos, las conquistas conseguidas y nuestro presente y futuro. Debemos y podemos parar esta involución con un Gobierno socialista de Juan Espadas. Si votamos, ganamos, y está en nuestra mano".

Ley de la primera oportunidad laboral

Tras saludar a los miembros de la Junta Directiva de los Comerciantes Ambulantes de Córdoba que acudieron a la cita, Rafi Crespín, ha aseverado que "el PSOE sigue pueblo a pueblo, barrio a barrio y mercadillo a mercadillo, con la gente llana y la clase trabajadora". "Es a quienes nos debemos", ha dicho y ha asegurado que "el experimento que persiguen las derechas en Andalucía no les va a salir bien porque la mayoría social de esta tierra es clase media y clase obrera, gente que confía en el PSOE" y que "al igual que el PSOE ganó las elecciones en 2018, las ganará otra vez este año el 19 de junio".

Crespín también ha puesto en valor el compromiso del programa socialista de Juan Espadas con los jóvenes y la creación de empleo a través de iniciativas como garantizar por ley la primera oportunidad laboral y movilizar 2.000 millones de euros para generar 100.000 empleos y reducir la lista del desempleo a la mitad. "Lo haremos de la mano de la iniciativa privada y del tejido empresarial, con 500 millones de euros de presupuesto cada año", ha puntualizado.

"El PSOE de Andalucía colocará a los jóvenes en el centro de nuestra legislatura garantizando por ley la oportunidad laboral e impulsando su formación ante los sectores emergentes que carecen de personal por la falta de especialización en esta área", ha abundado la socialista, explicando que "vamos a orientarlos y ayudarlos para a acceder al mercado de trabajo llegando a acuerdos con las empresas.

Por último, ha dicho que esta creación de nuevas oportunidades irá aparejada de una política de vivienda accesible "que incluirá rebajas fiscales a los jóvenes, trabajadores y familias con menores rentas para que puedan acceder a una vivienda".