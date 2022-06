Elecciones Andalucía: El PSOE tacha el cierre del hospital de Palma del Río como "atentado a la igualdad en la sanidad pública"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, junto con los candidatos socialistas por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Esteban Morales y Auria Expósito, y la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, ha denunciado la "incompetencia" del candidato popular y aún presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el actual cierre del Hospital de Palma del Río, donde como han informado los representantes socialistas, lleva más de año y medio concluido y entregado. Una situación que Crespín califica como “uno de los mayores atentados de la derecha a la igualdad en el sistema público de la sanidad”.

Crespín ha insistido en que “este hospital preparado pero cerrado es el mejor ejemplo de que a Moreno le han bastado tres años y medio para desmantelar nuestra sanidad pública y hacer que sea la más privatizada de España tras Madrid” porque, a su juicio, “la derecha quiere lo que ha querido siempre: cambiar la tarjeta sanitaria por una de crédito; ésa es la ideología del PP”.

La dirigente socialista ha aludido al debate electoral celebrado en la televisión pública andaluza en la pasada noche y ha aseverado que “ningún andaluz ni andaluza tiene ya dudas después de ver el debate de la alianza entre PP y Vox, que son lo mismo, que es la derecha rancia de este país que los más mayores saben identificar”.

Además, Crespín ha afeado que Moreno Bonilla y Olona “estuvieran peleándose para ver quién iba a ser vicepresidente de quién, cuando al fin y al cabo ya lo tienen pactado y negociado”, por lo que ha pedido una movilización masiva el 19 de junio y las urnas "llenas de votos progresistas para asegurar el futuro de esta tierra, un futuro de oportunidades para los ciudadanos”.

Por su parte, Morales ha considerado que “será el voto de cada ciudadano y ciudadana, y no las encuestas, el que decida quién gana las elecciones el próximo domingo cuando se abran los colegios electorales” y ha indicado que “aquí en Palma del Río tenemos a nuestras espaldas uno de los mayores ejemplos del fracaso y de la falta de compromiso y dejadez que tiene Moreno con la sanidad andaluza, como es que tengamos un hospital absolutamente terminado y que continúe cerrado; eso no tiene perdón”.

El candidato ha dicho que los socialistas “tenemos que garantizar una sanidad pública de calidad reforzando la atención primaria con citas en 48 horas, recuperando los 8.000 sanitarios que fueron despedidos por Moreno, ampliando la cobertura en salud mental para atender a las personas que aún tienen secuelas por la pandemia, y estabilizando las plantillas para darles más seguridad en sus salarios con 50 millones de euros al año”.

También, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, ha hecho hincapié en la “incompetencia” del actual presidente de la Junta por "permitir desde hace 19 meses que el hospital de Palma del Río esté terminado y sin abrir: durante todo este tiempo esperábamos que el gobierno de Moreno lo dotara y abriera, pero no ha sido capaz de equiparlo ni siquiera a la mitad, y eso que dinero y recursos transferidos para sanidad tiene del Gobierno de España”.

Caro ha argumentado que “lo importante de un hospital no son ni los ladrillos ni los materiales, sino los profesionales sanitarios” y ha agregado que “con su indolencia, Moreno demuestra que lo público no le duele nada”. Así, ha afeado que “han venido consejeros, diputados y delegados y todos nos avanzaron que se iba a abrir el hospital, primero en 2021 y 2022, y no han cumplido”.