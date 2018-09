Ecológico, de cercanía y de mucha calidad

El Bulevar del Gran Capitán acogió ayer, de nuevo, una nueva edición del Ecomercado. Los productos ecológicos están cada vez más de moda y la atención a la producción y la cercanía entre vendedor y cliente son algunas de sus mejores bazas. Eso sí, la principal ventaja en este caso es la calidad de estos productos, principalmente de los alimentos -y dentro de estos, los que da la huerta-. Tomates, berenjenas, manzanas, patatas, calabazas... todos con aspecto sabroso y, lo mejor, con un sabor que lo confirma.

Esta vez han sido 17 las empresas de la provincia que instalaron sus puestos en este mercado que toma el Bulevar el primer sábado de cada mes. Y lo hicieron con éxito, porque a pesar del calor que acuciaba ayer a la ciudad desde bien temprano los puestos atrajeron a unos clientes que, o bien son unos fijos del Ecomercado o bien se lo encontraron por casualidad y aprovecharon la oportunidad. Este último fue el caso de Gloria, que ayer cambió su itinerario habitual de paseo matutino y se llevó una grata sorpresa. "No he venido nunca, pero a partir de ahora vendré siempre que pueda", comentaba la mujer, que cargaba con una bolsa repleta de verdura. "Es verdad que mucha de las frutas y hortalizas que compramos en el supermercado no saben a nada", apuntaba Gloria, que ayer almorzó pisto a la salud del Ecomercado.

Los alimentos son los reyes de este mercado, donde también hay artículos de cosmética

Biopan de la Subbética, Bodegas Robles, EcoCórdoba, Enclave de Oliva, Hermisenda Huerta Natural, Ideas Comercio Justo, La Biznaguera, La Huerta Lunera, Setas y Recetas, Transformando, Subbética Ecológica, Como Cabras, Un mundo de Artesanías, Zumos 4 Estaciones, Verdemiel, Frutas Subtropicales Nakles y Huerta Aranda son las empresas que ayer ofrecieron sus mejores productos a los cordobeses. Queso, pan, hortalizas, aceite... una cesta de la compra donde no falta de nada. Tampoco productos de cosmética.

Porque aunque lo ecológico se relacione casi de manera automática con la alimentación, lo cierto es que se aplica a muchos artículos. La Biznaguera, por ejemplo, es una de estas empresas de cosmética que ofrece desde cremas hasta champús. Silvia es una fiel clienta de esta firma que aboga por un consumo responsable y de calidad. La joven comentó que intenta acudir a los supermercados lo menos posible, "aunque a veces hay que ir". "Suelo comprar en los mercados de abastos", explicaba la joven, que ayer se fue a casa con champú, un poco de queso y una cesta de verduras.