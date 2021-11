La EPOC, uno de los efectos más devastadores del tabaco y del que pocos se conciencian

El primer Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se celebró en 2002. Desde entonces, ya van 19 años en los que esta fecha está marcada por muchos profesionales de la sanidad y pacientes que comparten objetivos: los primeros para concienciar a la población de las consecuencias de esta enfermedad que puede ser mortal y los segundos para intentar reconducir sus vidas si la presencia del tabaco.

La EPOC es una enfermedad mortal crónica que obstruye las vías respiratorias desde las más finas y con el tiempo afecta al resto, hasta que llega a expandirse a todo el organismo. Se trata de una patología que limita la salida del aire a los pulmones, por lo que tiene un origen respiratorio. Sin embargo, afecta a todo el sistema nervioso, a la musculatura de todo el cuerpo y a los órganos internos porque no les llega el oxígeno suficiente para que funcionen. Esto puede desembocar la muerte prematura de quien la padece, porque la obstrucción respiratoria se mantiene todo el tiempo y no es temporal, como puede ser el caso del asma, y no tiene manera de curarse.

Por tanto, el peligro de esta enfermedad es muy severo y, como explica el doctor especialista en Neumología del Hospital Reina Sofía Francisco Santos Bueno, la principal forma de luchar contra ella es acabando con el consumo de tabaco, ya que es el causante de la EPOC en un 90% de los pacientes. El resto de los casos podrían ser provocados por una masiva contaminación o por combustión de biomasa, pero es muy improbable que sea por ser un fumador pasivo, tal y como asegura el doctor.

En palabras del experto, "la sociedad debe comprender la gravedad de la EPOC y de que, si se acaba con el tabaco, se acaba con esta enfermedad". Como argumenta, se empieza a diagnosticar a partir de los 40 años en fumadores que lo son desde jóvenes, pero el problema está en el desconocimiento de las personas sobre este problema, porque los síntomas son muy comunes. El principal es la tos, seguido de la disnea, que es la falta de aire o sensación ahogo, y seguido de frecuentes catarros.

De hecho, según el estudio Iberpoc, que se encarga de analizar las estadísticas de la enfermedad en España, el 70% de los pacientes reciben el diagnóstico sin siquiera haberlo sospechado. Es decir, de los más de 200 millones de personas en el mundo que padecían una EPOC según el último estudio de 2015, el 70% de ellas no lo sabían antes de acudir al médico. Pese a que se desconocen datos a nivel local, en España el 9% de los adultos mayores de 40 años puede padecer esta enfermedad y el 1% ya la padece.

Francisco Santos recomienda que cualquier persona fumadora de más de 35 años que sufra episodios frecuentes de tos debe acudir al médico y someterse a una espirometría. Una tos se considera crónica cuando ocurre durante más de tres meses al año; sin embargo, el especialista en Neumología advierte de que el problema con este tipo de enfermedades es que la mayoría de las personas se creen que toser es normal y no acuden al médico, por lo que en muchas ocasiones se les hace tarde para evitar reducir los efectos de una enfermedad que es incurable, pero cuyos efectos se pueden retrasar.

"Una vez conocemos que el paciente tiene EPOC, solo nos queda poner todo nuestro esfuerzo en su diagnóstico con el fin de evitar una insuficiencia renal. Y eso se consigue en primer lugar dejando de fumar para frenar la progresión de la enfermedad, y luego recetando antigripales y corrigiendo la alimentación del paciente en función a su peso", argumenta el doctor.

El doctor Santos destaca que cada vez es más común ver la EPOC o enfermedades graves como el cáncer de pulmón en mujeres, algo que hace años era menos usual. Para evitar que las estadísticas de esta enfermedad sigan empeorando año tras año, el especialista asegura que la clave está en dejar el tabaco, por lo que la difusión de los perjuicios del consumo de esta sustancia en este Día Mundial de la EPOC es esencial.