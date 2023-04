Dorado pide que se investiguen los movimientos bancarios por dietas de Cs

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha pedido amparo al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, después de que denunciara un supuesto mal uso de los fondos del grupo municipal al que él pertenecía, Cs. En la sesión plenaria de abril, Dorado requirió a dicho grupo municipal los movimientos bancarios de su cuenta corriente desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre del mismo año, "así como la factura de la comida que los miembros de dicho grupo hubieran podido celebrar el 22 de agosto de 2022", después de revelar una conversación de WhatsApp.

En esa conversación del grupo municipal de Cs, en el chat que comparten denominado The Córdoba's Five, Manuel Torrejimeno, actual portavoz municipal de la formación naranja y primer teniente de alcalde, le escribía a sus compañeros de Cs: "Buenos días, hoy voy a comer con una gente y lo voy a pasar por el grupo como si comiese con vosotros. Por favor si alguno tiene algún problema que me lo diga. Saludos y gracias". Ante ello, Antonio Álvarez respondía: "No hay problema. Ya sabes el dicho. Hoy por ti y mañana por mi", mientras Isabel Albás suscribía: "Ea, ídem".

"Como quiera que el concejal portavoz del grupo municipal Ciudadanos respondió que la primera factura desde el 22 de agosto de 2022 que había abonado el grupo estaba fechada el 31 de agosto de 2022 y que no tenía ningún problema para hacerme entrega de la documentación solicitada, en base a esta respuesta, se da por confirmada la toma de conocimiento del requerimiento de la siguiente documentación: detalle de todos los movimientos bancarios de la cuenta del grupo municipal Ciudadanos entre los días 22 de agosto y 30 de septiembre de 2022 y factura citada por Manuel Torrejimeno fechada el día 31 de agosto de 2022", demanda el edil a Lavela.

Dorado le pide al secretario que garantice su derecho a ejercer el control y fiscalización necesarios sobre el gobierno municipal de Córdoba. "Se trata de conocer la documentación necesaria para comprobar si [Torrejimeno] se fue a comer 'con una gente' y esa comida la hemos pagado entre todos los contribuyentes", apunta. E insiste en que "como no he recibido la documentación sobre las facturas y detalle de movimientos bancarios en el plazo que establece la norma, he cursado la correspondiente petición de amparo al secretario para que emprenda las acciones que considere oportunas con el objeto de, en pro del cumplimiento de la Ley, me sea facilitada de manera inmediata la documentación requerida".

Asimismo, apunta que "si no tienen nada que ocultar, no se entiende que digan que de ese día no hay factura y luego no presenten ningún papel personas que como Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez ostentan los cargos de primer y cuarto teniente de alcalde, a los que se suma quien recientemente ha cambiado de chaqueta, Isabel Albás, para seguir viviendo de un sueldo de la política (esta vez en el PP), tal y como anuncié en un vídeo el pasado día 28 de agosto de 2022".