Dorado insiste en que su lealtad con el gobierno municipal "sigue intacta" tras su cese de competencias

El hasta el día de hoy edil de Infraestructuras y ya expresidente de Sadeco, David Dorado, ha insistido en que su compromiso con la ciudad y su lealtad con el equipo de gobierno municipal "sigue intacta" tras la retirada de todas sus competencias por la Junta de Gobierno Local después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de la que ha sido su delegación correspondientes a 2020. Dorado ha mostrado su confianza en que se le den responsabilidades en otra delegación o delegaciones.

"Una vez que se ha conocido que va a haber una reestructuración en el gobierno municipal quiero dejar claro que mi compromiso con esta ciudad y mi lealtad con este gobierno municipal sigue intacta; igual que la confianza de este gobierno hacia mi persona", ha sentenciado

Asimismo, ha aprovechado la ocasión "para dejar clara mi absoluta confianza en los funcionarios del Ayuntamiento, en especial en la Asesoría Jurídica, Intervención y Contratación; en ningún caso he tenido la intención de poner en tela de juicio su trabajo, su profesionalidad y su honradez. Muy al contrario, no me cabe la menor duda sobre ello y lamento que mis palabras hayan podido ser objeto de malestar entre ellos", ha asegurado. Finalmente, ha reiterado "mi compromiso con Córdoba y mi entrega absoluta a esta ciudad desde las nuevas responsabilidades que se me encomienden en los próximos días".