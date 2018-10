Donan 1.000 euros a Rumbo Solidario y Autismo Córdoba

La ONG Rumbo Solidario, que colabora con la Fundación Vicente Ferrer, y la asociación Autismo Córdoba, van a recibir parte de los beneficios de la quinta edición de la Crono Encinares que se desarrolló ayer entre la barriada periférica de Alcolea y Córdoba. En concreto, uno de los organizadores de esta actividad, Gabriel Rubio, explicó que alrededor de 700 euros irán para Rumbo Solidario, mientras que entre 300 y 400 euros se donarán a la asociación Autismo Córdoba. La cesión de este dinero para Autismo Córdoba se produce por mediación de We can be héroes, un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra Álvaro Lagares, que actúa como enlace entre organizadores de retos solidarios y asociaciones que necesitan de esa solidaridad para ayudar a otras personas.

Rubio detalló que en las distintas pruebas se inscribieron 248 personas, con un coste de inscripción de entre 17 y 20 euros, y de dos euros para acompañantes que desearan colaborar. Por su parte, voluntarios de Autismo Córdoba prestaron su apoyo en esta actividad. La Crono Encinares contó con cinco pruebas: trail, triatlón, duatlón, MTB y acuatlón. Las mismas se llevaron a cabo por senderos y caminos de Córdoba, con salida y llegada en la urbanización Encinares de Alcolea, mientras que la actividad de natación en la piscina del Campus de Rabanales.