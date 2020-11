Donación de sangre en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, ubicada en la avenida Ronda de los Tejares, 32, acoge este martes y miércoles, 24 y 25 de noviembre, una nueva campaña de donación de sangre, en colaboración con el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba.

Así, las personas que quieran donar sangre durante estos dos días podrá hacerlo en la sede de la fundación de 10:00 a 14:00, en horario de mañana, y de 17:00 a 21:00, en horario de tarde. Para ello, se tiene que solicitar cita previa en el siguiente teléfono: 617 162 431.

La fundación ha señalado que su acción social se centra, como no podía ser de otra manera en estos momentos, en el sector sanitario y ha destacado que, por ello, ha querido focalizar todos sus recursos y esfuerzos para "poder colaborar y ayudar a la sociedad ante una situación como la que estamos atravesando con el covid-19".

"La demanda de los pacientes sigue existiendo; debemos protegernos para no infectarnos y no contribuir a aumentar esta pandemia, pero debemos seguir donando sangre para que esta cadena no se vea interrumpida", ha destacado la Fundación Cajasol.