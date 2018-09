Doblas responde a Ganemos que queda un cuatrimestre para ejecutar el presupuesto

"Para nosotros es vital e imprescindible que antes de que nos sentemos a negociar los presupuestos del año que viene, el equipo de gobierno nos rinda cuentas sobre el estado de ejecución de los de este año", sentenció el pasado jueves la coportavoz de Ganemos Córdoba María de los Ángeles Aguilera. "No nos vale con un balance de ejecución como el que nos envían mensualmente, queremos que sea una rendición de cuentas clara", dijo. "No nos vale un balance de ejecución que no sea pedagógico ni inteligible", insistió.

Ayer, la teniente de alcalde de Hacienda respondía a esta demanda de la formación que ha posibilitado que hayan salido adelante todos los presupuestos del presente mandato que "al presupuesto de 2018 aún le queda un cuatrimestre, para que se le puedan rendir las cuentas completas". No obstante, puntualizó que se le facilitará al detalle la ejecución hasta el momento. Además, Ganemos demandaba exigía la implicación de la alcaldesa a la hora de negociar los presupuestos de 2019. Doblas también respondió a esta exigencia insistiendo en que Isabel Ambrosio está siempre pendiente del proceso de negociación y sentenció que "lo suyo es negociar los presupuestos desde la delegación que los está elaborando". Doblas dijo que los contactos con Ganemos "se llevan a cabo con normalidad".