El Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir lanza la campaña ‘Si no necesitas tu cita, anúlala’

El director gerente del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Francisco J. Fonseca, ha señalado este martes que el objetivo de la campaña Si no necesitas tu cita, anúlala, que arranca hoy en los centros de salud del Distrito Sanitario, “es mejorar la accesibilidad de la población a nuestros centros, porque sólo en lo que va de año, y con el último dato a 19 de septiembre, 177.313 citas se perdieron en nuestro distrito porque los usuarios no acudieron o no pudieron acudir y no la anularon”.

En este sentido, Fonseca ha resaltado la importancia “de anular las citas a la que no podamos acudir, para que otra persona pueda ocupar ese hueco, porque con los datos existentes 177.313 personas no tuvieron la oportunidad de poder acudir a la consulta con su médico de familia, pediatra, enfermero, trabajador social o unidad administrativa de su centro porque había citas ocupadas y no se anularon”. A modo de ejemplo, señaló, “más de 87.000 citas con el médico de familia o pediatra se perdieron en lo que va de año sólo en la capital cordobesa y es importante la colaboración ciudadana”.

Por ello, ha explicado el responsable máximo del Distrito, “con esta campaña a través de redes sociales y en nuestros centros de salud y consultorios pretendemos concienciar a la población de que si han solicitado cita en su centro pero no pueden acudir, la anulen por las vías disponibles para ello; es decir llamando a Salud Responde 955 54 50 60 o bien a través de su aplicación o de la página de ClicSalud”.

En total, desde 2015, año en el que el Servicio Andaluz de Salud comenzó a informatizar estos registros, en la provincia se han ido al limbo más de 5,1 millones de citas, que en muchos casos no pudieron ser aprovechadas por otros enfermos que, a buen seguro, hubieran hecho uso de ellas.

Las cifras anotadas contemplan tanto la ausencia en el ambulatorio en el día y hora requeridos como el hecho de no ponerse al teléfono ante la llamada del médico o enfermero, pues con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 muchas de las citas de Atención Primaria de carácter leve han quedado limitadas a una llamada.