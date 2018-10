Discrepancias frente a unas tarifas "inasumibles"

"Ya lo avisamos; nos temíamos que al final tan sólo iba a ser poner un tren en marcha". El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, se mostró ayer así de insatisfecho con las formas de entrada en servicio -el próximo 29 de octubre- del Cercanías. "Córdoba ha pedido vía Pleno municipal un servicio de Cercanías, que no es el que Renfe va a ofrecer; ellos no plantean una solución a las peticiones de la ciudad", puntualizó. "Las tarifas son inasumibles y además Renfe pone el servicio en marcha sin decirnos qué mejoras de las demandadas se van a llevar a cabo", puntualizó. "Renfe no ha escuchado las peticiones del Pleno basadas en ese dictamen que realizamos sobre el servicio de Cercanías", añadió De Gracia.

El presidente del CMC ya insistió en que el Gobierno estaba actuando sin dar ninguna información y sin negociar las características del servicio, "por lo que parece que por ahora lo único que se va a hacer es ampliar el recorrido del tren a Rabanales, lo cual no es lo que la ciudad necesita", dijo. De Gracia considera que el Ayuntamiento "no debe conformarse con cualquier tren, sino defender el dictamen elaborado, por lo que se tenía que haber negociado ya con la Universidad y este Consejo, para definir los mejores horarios, las mejores tarifas (que no pueden ser de Media Distancia) y el plan de mejoras que necesitará el tren, entre las que se encuentra la modificación de la movilidad de la periferia, para generar sistemas intermodales, poner en marcha aparcamientos y asegurar la construcción de las estaciones del Oeste (Parque Joyero) y del Este (Chinales)", puntualizó el presidente del CMC.

De Gracia ya pidió al Ayuntamiento que provoque una reunión del ministro Ábalos con el Consejo del movimiento Ciudadano y la Universidad, para que se puedan negociar los planes de futuro sobre el cercanías", porque, "tal y como va a nacer el servicio, no es el que se plasmó en el dictamen técnico-ciudadano que se aprobó, ni el que la ciudad necesita", dijo.

También habló al respecto Israel Ortega, presidente de la plataforma Metrotrén ¡ya! Ortega insistió en que las tarifas del Cercanías "son en parte las que se esperaban, dado que es un tren de Media Distancia y no un Cercanías". "Esperábamos como anunció la alcaldesa que el Ayuntamiento subsanara esas tarifas, ya que no se parecen en nada a las de un Cercanías y que esa subsanación estuviera lista para la inauguración del servicio, cosa que no va a ocurrir", lamentó. Ortega lamentó igualmente que los estudiantes de la UCO que vayan a El Higuerón, Villarrubia y Alcolea no tienen un bono del qué beneficiarse a parte del de Rabanales, "por lo que se les obliga a bajarse en Córdoba capital para continuar su camino hacia esas barriadas periféricas". El presidente de la plataforma Metrotrén ¡ya! insistió en que el colectivo cree que habrá bono 10 "más adelante". "No obstante, hemos hecho una comparativa y el bono para las barriadas periféricas sería de unos 13,70 euros, por los 11,20 que se cobra en el Cercanías cercanos como el de Málaga, lo que supone un agravio comparativo". También echa de menos el colectivo que "a más distancia más precio, cuando hablamos de distancias cortas; no se han unificado los precios separando el servicio por zonas como ocurre en otros lugares", relató. Ortega dijo que esperan que la alcaldesa "diga cómo se va a solucionar ese equilibrio en los precios, porque son mayores que en otras zonas de Andalucía".