Diego Jordano, ejemplo de integridad y señorío

Trato de digerir el bombazo recibido hace tan sólo unos minutos de tu marcha, Diego, y, sin embargo, los primeros sentimientos que brotan en mi alma son los de una profunda gratitud porque me tengo entre los que fuimos tus amigos, los que después de los años de gloria aún te llamábamos y nos interesábamos por ti. Afortunados a los que tú regalaste tu amistad y eso, viniendo de ti, no era poca cosa.

Con el desconsuelo de no haberte llamado últimamente, a pesar de que lo tenía en la cabeza, y de habernos podido enviar un último abrazo me siento profundamente afortunado porque has sido una de esas personas que en un momento determinado de la vida pasaste a formar parte de la mía y eso es ya para siempre.

Tengo muchas cosas que agradecerte, Diego, algunas menores y otras importantes; entre las segundas haberme dado la oportunidad de trabajar a tu lado en tu última etapa en Cajasur cuando asumiste la Dirección General de los Servicios Jurídicos e Institucionales y me llevaste contigo como jefe del Gabinete de Comunicación. No fueron tiempos fáciles, nada fáciles, e injustamente, después de lo que peleaste por los intereses de la que fuera caja de ahorros de Córdoba, te invitaron a marcharte.

Fueron tantas las vivencias, las anécdotas, los kilómetros realizados contigo en tus años dedicados a la política que no sé con cual quedarme. No te dolían prendas a la hora de trabajar por tu circunscripción, lo mismo nos íbamos a Torrecampo un viernes tarde para reunirte con seis ganaderos que a Palma del Río en la campaña de las generales del 96 para visitar la fábrica de Zumosol con el gran empresario Tomás Pascual o el ex ministro de Agricultura Arias Cañete. Por cierto, ese día fue el que por indicación, más bien orden tuya, hice mi primer trayecto conduciendo en carretera...

He conocido en mi etapa de jefe de prensa del Partido Popular de Córdoba a muchos diputados, parlamentarios, senadores pero pocos como tú o como Enrique Bellido, mis dos buenos amigos. Te ganabas el sueldo con creces, nada de descanso, nada de escurrir bultos, tu compromiso y tu lealtad con tus votantes no te lo permitían.

Fuiste un gran amigo, era un placer cuando ya fuera de tus obligaciones tomábamos café en el Vial y hablábamos de lo divino y de lo humano, de cómo iba el país, del panorama político en general, del PP en particular, de toros, porque también fuiste un gran aficionado y un gran conocedor de la Fiesta Nacional, no en balde por tu venas corría sangre del segundo Califa del toreo cordobés.

Me quedo con la última vez que nos vimos en tu casa, Katina, tú y yo...y me cabe también el honor de haber sido creo el periodista que te hizo tu última entrevista en Ondamezquita TV en 2020. Creo que te merecías esa y muchas más entrevistas porque eras de esas personas que siempre tenías algo que aportar, recuerdo que contaste cosas que no eran suficientemente conocidas como tu pequeño y enorme grano de arena para que la actual autovía Córdoba-Málaga fuera una realidad tangible. Aquí queda para la memoria colectiva.

Descansa en paz, querido amigo Diego. Y mi abrazo más cariñoso para Katina y tus hijos Marta, José Antonio, Diego y Beatriz.