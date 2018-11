Díaz anuncia la gratuidad de los libros de texto para los niños de tres a seis años

Fue en el curso 2008-2009 cuando por primera vez las familias andaluzas no tuvieron que abonar dinero alguno por los libros de texto de los alumnos de todos los ciclos de enseñanza obligatoria. Un programa que se verá ampliado, si el PSOE vuelve a ganar las elecciones autonómicas en próximo 2 de diciembre, hasta el segundo ciclo de Educación Infantil, esto es, para niños de entre tres y seis años. La presidenta de la Junta y candidata socialista a seguir ocupando el despacho principal del palacio de San Telmo, Susana Díaz, hizo ayer este anuncio, del que en Córdoba se podrán beneficiar más de 21.000 alumnos, ya que este año son los que están matriculados en el segundo ciclo de Infantil, mientras que en toda la comunidad la cifra se elevaría a más de 248.000.

A lo largo del pasado curso, en Córdoba se beneficiaron más de 80.000 alumnos de este programa, para el que la Junta destinó casi siete millones de euros. En este caso, los libros de texto son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso escolar, en el colegio donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que pueden ser utilizados por otros estudiantes en cursos sucesivos. La incorporación del segundo ciclo de Educación Infantil tendrá que modificar este préstamo, ya que, según recordó Díaz, estos libros "no valen para los hermanos" y se trata de manuales no reutilizables, dado que los pequeños realizan dibujos en ellos, entre otros. Para la candidata socialista, esta medida representa "una inversión y no un gasto", al tiempo que reconoció también que son los libros "más caros". Con esta medida, continuó, se incrementarán los "5.000 euros de renta indirecta" que recibe anualmente cada familia andaluza, a través de los libros gratuitos, "las becas para el comedor y las becas para el transporte" escolar. No se olvidó tampoco de recordar que la "mitad" de los alumnos que tienen comedor escolar en Andalucía "lo tienen bonificado al 100 por 100", a lo que se une que la Junta hace un "esfuerzo importante" con las aulas matinales", que abren desde las siete de la mañana.

La educación copó toda la intervención de Díaz en el acto de precampaña electoral que protagonizó ayer y que reunió a la mayor parte de los dirigentes socialistas de Córdoba, además de profesores y representantes de las asociaciones de madres y padres de colegios, junto al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, o la consejera del ramo, Sonia Gaya. La educación, dijo, "es un compromiso importante y los docentes son los que moldean a nuestros hijos para que construyan su vida".

La candidata socialista recordó también la apuesta de la Junta durante los años de la crisis económica en el ámbito educativo y anotó que en ese tiempo "teníamos claro que la sanidad y la educación estaban en el corazón". A su juicio, la de Andalucía ha sido la comunidad que en estos años "más ha protegido la educación pública" y apuntó que si entonces "la educación se tocaba, también se tocaba el futuro de la tierra; hemos blindado la educación". "La sociedad andaluza se ha vuelto exigente en la educación y exige más calidad, lo que empuja a nuestros docentes y, por eso, queremos que la educación vertebre Andalucía; es un reto vital", incidió.

La presidenta de la Junta también hizo referencia a la educación rural y puso de manifiesto la necesidad de que este tipo de centros "caminen a la misma velocidad que los de la ciudades porque si se apaga un colegio rural, se apaga un pueblo". En esta línea, Díaz subrayó que "no vamos a dejar que ningún colegio rural se apague" porque "es el mejor elemento para vertebrar la región". Alrededor de 14.400 alumnos estudian este curso en alguna de las 380 sedes de 109 colegios públicos rurales de Andalucía.

Díaz manifestó también que en los próximos días hará el anuncio de nuevas medidas para el primer ciclo de Infantil, correspondiente a niños de hasta tres años, pero no avanzó de qué tipo serán.