Desescalada Córdoba: Ecologistas en Acción exige un plan de impulso para el transporte público

El transporte público de Córdoba necesita un plan de impulso para afrontar la desescalada. Así lo consideran desde Ecologistas en Acción, quienes exigen medidas que levanten al sector que, "según algunas estimaciones de Aucorsa, podría enfrentarse a pérdidas de cuatro millones de euros" por la crisis del coronavirus.

Para la organización ecologista, el Ayuntamiento debe ampliar los carriles bus y dar prioridad en los semáforos al transporte público, además de destinar fondos municipales para sufragar las pérdidas a causa del covid-19. "No es comprensible que la gerente de Aucorsa, Ana Tamayo, mantenga silencio respecto a este tema y no demande estos fondos a sus compañeros de gobierno", critican.

Asimismo, en este escenario de pérdidas, el transporte público va a tener que asumir medidas de distanciamiento y seguridad y "deberá hacer frente a un probable rechazo de la población a viajar en él".

Ecologistas en Acción considera que la desescalada va a ser un reto para ciudades como Córdoba, donde cada día un elevado número de personas se desplaza en bus. "Algunas ciudades como Valencia o Barcelona han puesto en marcha medidas para incentivar modos alternativos de transporte como la bicicleta para absorber parte de este tráfico. La ciudad de Córdoba ni siquiera ha puesto en marcha medidas en este sentido".

Estas medidas eran ya necesarias antes de la crisis del coronavirus y ahora resultan absolutamente imprescindibles, destaca la organización. "Pero desgraciadamente no van a poder sustituir el papel vertebrador y universal del transporte público".

Por otro lado, el sector "no ha podido acogerse a ninguna de las ayudas desarrolladas por el Gobierno. No se está permitiendo, especialmente a las empresas públicas, acudir a los ERTE por fuerza mayor, tampoco a los operadores privados en algunos casos. Hasta la fecha no hay ningún programa específico para ellos", alertan.

Para evitar el colapso de operadores de transporte público, y que estos puedan ofrecer un servicio de calidad que evite un estigma hacia estos medios, Ecologistas en Acción propone un plan de impulso del transporte público. Doce medidas para mejorar la oferta, asegurar una financiación que garantice su mantenimiento a corto y largo plazo y reforzar la seguridad sanitaria del personal y los usuarios. Estas medidas son parte de un documento más extenso de propuestas para movilidad sostenible durante la desescalada que ha elaborado la organización.