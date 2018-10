Denuncian la "gestión nefasta" de AVRA en los pisos de Las Moreras

La asociación de vecinos La Palabra se concentró ayer ante la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para denunciar la "gestión nefasta" que, a su juicio, realiza este organismo dependiente de la Junta en los pisos que tiene en el barrio de Las Moreras, zona en la que viven alrededor de 8.000 personas. El portavoz del colectivo, Manuel Ortega, criticó también la "situación de insalubridad" en la que se encuentran las cocheras, que están "inundadas y llenas de aguas fecales".

"No se hace ningún tipo de mantenimiento", aseguró, al tiempo que explicó que desde la asociación se pusieron en contacto con Sadeco pero que no ha podido actuar porque las llaves necesarias para acceder a estos espacios "las tienen los vecinos". Indicó que desde AVRA no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación y "no cuida" las viviendas. Para Ortega, es necesario que la agencia "conteste y actúe" porque Las Moreras "necesita un plan de intervención en sus infraestructuras, ya que las aguas están contaminadas", al tiempo que alertó de la presencia de plagas de mosquitos por ello. Otra demanda que lanzó el portavoz del colectivo vecinal fue que este organismo autonómico haga revisiones periódicas y mantenimiento de los edificios afectados.

La semana pasada, esta misma asociación dirigió un escrito a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en la que solicitó que intervenga, en el marco de sus competencias en materia de salud, ante la presencia de mosquitos tigre en esta barriada.