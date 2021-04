La Delegación de Memoria de la Diputación apremia a convocar la comisión para la exhumación de fosas en Córdoba

El delegado de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha apremiado al resto de administraciones que conforman la comisión mixta para la exhumación de fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael a "convocar de forma inmediata la que será la primera reunión desde la firma del protocolo entre la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central que tuvo lugar en el mes de diciembre".

Hernández ha recordado que "han pasado ya más de cuatro meses desde que se firmó el acuerdo, sin que este se haya concretado todavía en un plan de actuación con presupuesto y plazos".

El delegado de Memoria ha trasladado esta petición de forma oficial mediante una carta remitida a la Consejería de Cultura, que ostenta la Presidencia de la comisión mixta, con el objetivo de "apremiar a la convocatoria de un encuentro urgente entre todas las administraciones que rubricamos el convenio en diciembre de 2020 para rendir cuenta de los trabajos y avances alcanzados durante estos meses y marcar objetivos a corto, medio y largo plazo".

Hernández ha demandado "una comunicación formal" con la que se convoque oficialmente este grupo de trabajo, ya que "no podemos permitir que un acuerdo tan importante se quede en una declaración de intenciones que no llega a concretarse en hechos". El delegado de Memoria ha abundado que "no podemos traicionar con más demoras las esperanzas que las familias de las víctimas y el conjunto de la población comprometida con la recuperación de la memoria han depositado en nuestro acuerdo".

Finalmente, ha recordado que el trabajo previo para la constitución de la comisión "está hecho", ya que "cada administración nombró a sus representantes", y ahora solo falta "empezar a trabajar de verdad".

Desde la Diputación "estamos esperando que la administración competente, en este caso la Junta, mueva ficha para que ese compromiso que quedó retratado mediante la firma de un protocolo se traslade a hechos concretos y podamos, por fin, avanzar en las exhumaciones de los cementerios de la capital, que son necesarias para trabajar por los derechos de verdad, la justicia y la reparación".