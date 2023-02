Córdoba celebrará el último Debate del Estado de la Ciudad antes de las elecciones: "estamos infinitamente mejor que hace cuatro años"

El Debate del Estado de la Ciudad tendrá lugar entre finales de febrero y principios de marzo en Córdoba, según ha anunciado este lunes 6 de febrero el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Torrico. Será una sesión en la que el equipo de gobierno municipal dará cuenta de su gestión a lo largo del último ejercicio.

Tras la petición del PSOE, que llevaría la moción al Pleno y fue retirada, el alcalde, José María Bellido, ha informado de que va a convocar el Debate del Estado de la Ciudad en los próximos días, un debate, el último de la presente legislatura, en el que el gobierno municipal deberá defender su gestión cuando faltan pocos meses para las elecciones de mayo, mientras la oposición expondrá "la dejadez" que a su juicio sufren los barrios de Córdoba.

Para Torrico, la ciudad "está infinitamente mejor que como estaba hace cuatro años" porque "tenemos un alcalde que está gobernando para todos y que está cumpliendo", ha asegurado. En este sentido, ha reivindicado que "estamos dispuestos a arrimar el hombro y no quedarnos en la queja a otras administraciones".

Así, el PP presentará, de ganar las próximas elecciones, "un proyecto de continuidad en el cambio". Para Miguel Ángel Torrico, "todos los sondeos indican que hemos avanzado" en materias como cultura, por ejemplo. Ese avance, considera el concejal de Presidencia, "no puede detenerse, por lo que vamos a pedir la confianza a los cordobeses para que Bellido pueda seguir llevándolo a cabo".

La oposición critica "la dejadez" en la ciudad

La oposición, claro está, no opina lo mismo y aprovechará el debate para fijar su posición crítica. El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha afirmado este mismo viernes que la posible corrupción que está siendo investigada en la Fiscalía dentro del caso Infraestructuras "ha paralizado por completo" la delegación y el mantenimiento de áreas verdes y jardines, por ejemplo. La ciudad, considera Romero, "no ha estado de forma tan lamentable nunca", con suciedad y ratas en contenedores: "no hay vecino que no se queje de esta situación tan lamentable".

Para el PSOE, el cogobierno "no tiene ni un solo proyecto en marcha" para potenciar la futura Base Logística del Ejército de Tierra, "solo vende la base militar, pero no hace nada para que tenga repercusión en Córdoba". El periodo medio de pago a proveedores, por su parte, "es el más alto de los últimos años y la ejecución del presupuesto, la más baja".

"Cuando la corrupción avanza, la gestión se detiene", ha expresado la concejala de IU Alba Doblas, citando "contratos que salen a empresas sin garantía, certificación de obras sin concluir, una falta de gestión absoluta que va en perjuicio de la ciudadanía". Asimismo, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha mencionado la poca gestión en materia de Medio Ambiente que considera ha hecho el cogobierno de PP y Cs, así como en Igualdad, con mociones "que salen adelante y no se cumplen".