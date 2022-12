El trago más amargo de David Dorado

La historia se repetía. Entre un mar de flashes de fotoperiodistas, el ahora concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba y exedil de Cs, David Dorado, bebía agua en un vaso nada más llegar al que iba a ser el primer Pleno celebrado por el Ayuntamiento después de que la Policía Nacional lo detuviera por el caso Infraestructuras. Lo mismo que hizo nada más llegar a la primera sesión plenaria celebrada en Capitulares -en noviembre de 2021- entonces como teniente de alcalde de Infraestructuras después de conocerse que la Fiscalía había admitido a trámite la denuncia que interpusieron los grupos municipales IU y Podemos por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de las obras de remodelación de un tramo de la Avenida de Libia, competencia del área que el dirigía.

Dorado fue detenido el pasado lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación a la investigación que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores en el área de Infraestructuras. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. Por el caso Infraestructuras también están imputados 12 empresarios, así como la excoordinadora del área y un técnico de la misma.

La expectación sobre si asistiría o no al Pleno era máxima. Hasta se lo preguntaban los propios portavoces de los distintos grupos políticos en la tradicional comparecencia prepleno que llevan a cabo ante los periodistas. Los mismos que tampoco perdieron detalle de ese trago con el que Dorado trataba de empezar a digerir una difícil sesión plenaria para él que se le antojaba incómoda por ser un foco de atención poco deseado. Los mismos que se asombraban irónicamente de la gran cantidad de periodistas que se encontraron en la sala de prensa en esas comparecencias previas antes de cubrir el Pleno. Los mismos que defendían que se trataba de un Pleno descafeinado, sin mociones y con poca gestión que aprobar.

Entra esa gestión debía salir adelante -y salieron- figuraban la aprobación de 200.000 euros en facturas de todas las delegaciones para pagar a empresas y autónomos, la modificación del estatuto del Instituto Municipal del Turismo (Imtur) para que en el mismo vuelva a tener representación -en esta ocasión con voz, pero sin voto, el Consejo del Movimiento Ciudadano o la aprobación de pedir fondos europeos Next Generatión para financiar el proyecto Axarquía Verde.

"El proyecto Axarquía Verde es un proyecto que lo trajimos al Ayuntamiento hace más de año y medio. Ya pedimos hace tiempo que se hiciera con fondos Next Generation. Se trata de la creación de microbosques en el Casco Histórico y arborizar buena parte del mismo. La fecha límite para los Next Generation es el 22 de diciembre, por lo que le pedimos al equipo de gobierno que si no llegamos a tiempo se empiece con fondos municipales", defendió la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, sobre el mismo.

Y llegó el apartado de ruegos y preguntas. Nada más comenzar tomó la palabra Dorado: "Quiero manifestar enérgicamente que soy inocente, no tengo nada que ocultar, no he hecho nada malo y no pienso dimitir. No tengo conocimiento de qué tienen contra mí y se demostrará que no hay nada. Ruego que se deje esa campaña mediática que se ha iniciado y que daña no solo mi imagen como político y persona, sino también la imagen de este Ayuntamiento y daña lo que para mí es la más importante, daña a mi familia, mi mujer, mis hijos y mis padres".

Los distintos grupos aprovecharon, como era de esperar, ese apartado de ruegos y preguntas para interrogar al equipo de gobierno sobre el caso Infraestructuras y pedir responsabilidades políticas. La portavoz de Podemos acusó al alcalde, José María Bellido, de proteger "a un miembro de su equipo de gobierno [Dorado] en una trama de presunta corrupción que, según los medios, supera el millón de euros; por coherencia debe asumir responsabilidades políticas, debe dimitir inminentemente". Bellido le respondió lo mismo que en una comparecencia previa al Pleno le dijo a los periodistas, que no iba a dimitir. "La asunción de responsabilidades políticas las he llevado a cabo a través de comparecencias en plenos cuando ustedes, los grupos de la oposición lo han requerido y tomando decisiones políticas que han puesto incluso en riesgo la estabilidad del equipo de gobierno municipal", le respondió el regidor.

Bellido añadió que también asumió responsabilidades al cesar antes de su imputación a la ya excoordinadora del área de Infraestructuras y a David Dorado de todas sus responsabilidades en el equipo de gobierno; y al "al colaborar con la Justicia y la Policía en todo lo que se nos ha pedido. Es una situación grave y lamentable la que está pasando el Ayuntamiento y tengo la tranquilidad de que asumí las responsabilidades políticas con los ceses, poniendo en riesgo la estabilidad del equipo de gobierno".

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, le recordó a Bellido que "cuando ustedes estaban en la oposición, en el mandato anterior, pidieron hasta 14 veces a Isabel Ambrosio [exacaldesa del PSOE] que rompiera el pacto de gobierno [con IU] por temas como los veladores o el espectáculo de luz y sonido del Alcázar; pusisteis el listón muy bajo para las peticiones de ruptura de pactos de gobierno. Tras lo ocurrido [el caso Infraestructuras, ¿que tiene que pasar para que rompáis el pacto con Ciudadanos?", le preguntó. En los mismos términos se pronunció el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, quien además insistió en que el equipo de gobierno está digeriendo el caso Infraestructuras "con el abandono más absoluto de la ciudad, la mayoría de esos abandonos tienen que ver con el área de Infraestructuras, como los desperfectos sin arreglar en las aceras levantadas, con goteras en los colegios y en edificios municipales...".

Y en medio de todo ello, Bellido que se confunde y se dirige al "señor García" llamándole "señor Dorado" y el propio señor Dorado tiene que aclararle al alcalde que no fue Ciudadanos quien lo echó del partido, tras sostenerlo el regidor para argumentar que no tenía que romper con Cs, entre otras cosas, porque Cs "ha roto con el señor Dorado. "Por alusiones, señor Bellido, ha sido el señor Dorado el que ha roto con Ciudadanos", le puntualizó el ahora concejal no adscrito al alcalde antes de beber otro trago de agua.