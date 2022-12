David Dorado: "Soy inocente y no pienso dimitir"

Después de ser detenido y puesto en libertad por el caso Infraestructuras, David Dorado, el edil no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, ha tomado la palabra y ha aparecido en la sesión plenaria de este jueves, una presencia que se desconocía a tenor de los hechos.

Ha sido en el turno de ruegos y preguntas, donde David Dorado, el que fuera el responsable del área de Infraestructuras ha tomado la palabra para "manifestar enérgicamente que soy inocente, por eso estoy aquí, no tengo nada que ocultar, no he hecho nada malo y no pienso dimitir".

"No tengo conocimiento de qué tienen contra mí, y se va a demostrar que no hay nada", ha subrayado. En esta misma comparecencia, Dorado también ha señalado que "ruego que se deje trabajar a la Justicia, y que se deje esa campaña mediática que se ha iniciado y que daña no solo mi imagen como político y persona, sino también la imagen de este Ayuntamiento y daña lo que para mí es la más importante, daña a mi familia, mi mujer mis hijos y mis padres".

El concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado fue detenido este lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación al caso Infraestructuras, que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores.

Aunque no hizo declaraciones, Dorado quedó en libertad con cargos acusado de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal.

Por el caso Infraestructuras también están imputados 12 empresarios, así como la excoordinadora del área y un técnico de la misma.