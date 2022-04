Yo tengo clarísimo como el agua que nuestro Córdoba va a ascender y que tampoco va a tardar tanto en hacerlo, lo tengo, pero me pone de los nervios que estemos todos haciendo las cuentas de cuando va a ser. Y es que eso tiene su toque cuento de la lechera y de menospreciar un poco a los rivales, que lo mismo nos pueden ganar, que el fútbol no es una regla exacta, como todos bien sabemos.

Y es que llevamos un mes lanzando las velas al viento, o como se diga, y casi cogiendo sitio en Las Tendillas y yo creo que eso no es bueno. Precisamente el otro día, hablando de las Tendillas, mis amigos del barrio no se ponían de acuerdo. Unos decían que sí había que ir, en el caso de ascender, que seguro que lo hacemos, mientras que otros decían que no, que tampoco había que celebrar tanto, que subir de categoría era lo menos que se le podía pedir a este equipo. Yo todavía no tengo claro quiénes llevan razón, aunque también digo una cosa, y es que si estamos en tiempo de celebrar pocas cosas y nos llega una que sí podemos celebrar, pues eso, ¿no? Pues eso.

Pero a lo que iba, que cuando llegue celebrarlo lo celebramos, y ya decidimos que si Tendillas o nos vamos a La Corredera o brindamos con salmorejo, lo que sea estará bien, pero primero tiene que pasar, que como dice esa refrán el que deja el oso sin cazar acaba malherido o algo así, que ya saben ustedes que de memoria estoy nada más que regular.

Según las últimas cuentas, si es que se cumplen, el ascenso nos toca otra vez fuera de Córdoba, que por cierto eso es un gran clásico de la historia cordobesista, y sólo tenemos que recordar Valdepeñas, Cartagena o Las Palmas, que son geografía cordobesista para los restos, y quien me lea sabe que no estoy exagerando. Aunque eso es lo de menos, que lo realmente importante es subir, y si es en el último minuto y con el tiempo cumplido también vale, a pesar del dañito que nos hacemos en el corazón.

En fin, que mejor no sufrir, que de eso los que somos cordobesistas sabemos a reventar y algo más, y hacer las cosas en su tiempo y si es un poco antes, hasta mejor, que más lo agradecerán nuestras uñas y nuestros nervios. Y hoy a estrenar algo, aunque sea un calcetín, lo que sea, que también hay un refrán para el Domingo de Ramos, faltaría menos, que encima tenemos hasta un día bueno.

Y a ponerse la pegatina, que ya están los chavales con las huchas. Ay, qué recuerdos.