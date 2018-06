Cs vuelve a exigir a la Junta medidas contra la despoblación

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Ciudadanos (Cs), Isabel Albás, informó ayer de que su grupo volverá a exigir hoy en el Parlamento "medidas urgentes contra la despoblación" en la provincia, porque "los últimos datos no son positivos para Córdoba", dado que "la disminución en el número de habitantes es una realidad, pese al aumento en un 4% de los residentes extranjeros". Albás afirmó que "para que los cordobeses se queden y echen raíces en la provincia es necesario generar empleo, una industrialización de la tierra y adelgazar la burocratización por parte de la administración para crear empresas".

Según advirtió, "las políticas de empleo del Gobierno andaluz del PSOE no tienen los resultados esperados en la provincia", puesto que "no generan empleo estable, con lo que las personas no se quedan, porque no tienen seguridad laboral". Así, Albás dijo que "en la provincia preocupa que poblaciones como Cabra y Priego cada año están al borde de bajar de los 20.000 habitantes", algo que "tendría consecuencias negativas", aseguró, para subrayar que va a exigir a la Junta "una respuesta concreta y no conformista con respecto a la despoblación en Córdoba y en el conjunto de Andalucía". En este sentido, manifestó que "Ciudadanos ha pedido al Gobierno que en el plazo máximo de un año redacte una Ley de Reversión de la Despoblación.