Cs insiste en que el problema de los centros cívicos de Córdoba viene por la falta de personal "heredada"

"¿Cómo, cuándo y con qué recursos piensa solucionar este desastre? ¿Cuándo van a dejar de echarle la culpa al gobierno anterior? Ante su dejadez nosotros no nos vamos a cruzar de brazos no vamos a consentir que se lleve por delante nuestra política de participación ciudadana y de Igualdad". Son palabras de la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio. El Pleno del mes de julio del Ayuntamiento ha contado, a petición del PSOE, con la comparecencia de la teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y Solidaridad, Isabel Albás, sobre la gestión que esta está desarrollando tanto en la Delegación de Participación Ciudadana, como en la Delegación de Igualdad.

Ambrosio ha destacado que se ha llegado al Pleno "con la situación dramática de la red de centros cívicos y la agonía de la Casa de la Igualdad, cerrada desde hace tiempo". La portavoz ha insistido en que el PSOE ha exigido la comparecencia de Albás "porque para el equipo de gobierno esa conexión entre la ciudadanía y los distritos son competencias prescindibles y está dejando esta infraestructura porque ni si lo cree ni le gusta. La participación ciudadana tiene que seguir siendo una seña de identidad de esta ciudad. La situación es muy grave y espero que tenga una respuesta seria, que es lo que merece este asunto".

La portavoz socialista ha puesto de manifiesto que hay cerrados seis de los 14 centros cívicos cerrados y que los que están abiertos están desmantelados, además de que los que peor lo están sufriendo son los de la periferia. "Lo único que hemos escuchado por parte de Albás son excusas, compromisos vacíos y peticiones de actos de fe. La situación es dura y la están sufriendo los cordobeses y las cordobesas. Solo tres centros cívicos tienen servicio de atención al ciudadano. Los centros cívicos no son cuatro paredes, son espacios con vida que necesitan personal, pero también programación. Los motivos siempre se los hemos escuchado más gente, la falta de personal. La delegación de Igualdad si tiene presupuesto es por el esfuerzo del grupo socialista. Estas competencias deberían de estar en primera linea, se la han pedido el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación Al-Zahara", ha puntualizado.

Albás ha insistido en que "este equipo de gobierno cree en la participación ciudadana y en la Igualdad" y que ciando se hizo cargo de la delegación había una gran falta de personal "y para contar con personal tienen que ser funcionarios y tienen que tener un planificación, cosa de la que, señora Ambrosio, cuando estuvo al frente de este Ayuntamiento no se preocupó y por eso hay esta falta de personal"

La edil de Participación Ciudadana e Igualdad ha insistido en que han solicitado personal a la delegación de Recursos Humanos y en los presupuestos de 2021 se han formado 20 plazas de informadores gestores para los centros cívicos. "Intentamos de la mano del Consejo del Movimiento ciudadano dar el mejor servicio en todos los distritos de Córdoba de manera proporcional; ahora bien, con el personal que tenemos". Albás ha apuntado que desde su nombramiento ha aceptado las propuestas del Movimiento Ciudadano al respecto . "Hay falta de personal, pero es un problema que parte desde hace diez años y no podemos sacar personal de la chistera. En cuanto a su función, hemos adaptado, por ejemplo, los centros cívicos como centros de vacunación, Trabajamos en intentar en todos los distritos poder dar los mismos servicios o similares", ha puntualizado.

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha preguntado cuánto presupuesto se dedica a la Delegación de Participación Ciudadana y qué personas se ponen a su cargo. Pedrajas ha defendido que las delegaciones que este gobierno tiene a la cola de sus prioridades son Participación Ciudadana e Igualdad. "¿Se siente con tiempo para gestionar las cuatro delegaciones que tiene, señora Albás? Lo importante para la ciudadanía tiene que ser lo importante para ustedes y eso no parece que sea así. Los centros cívicos necesitan el suficiente personal para solucionar los problemas de la ciudadanía. La situación es tremendamente estresante para los trabajadores que trabajan en los centros y desmoralizante para la ciudadanía. No se sustituyen las bajas y los centros requieren reformas. Igualdad se ha quedado sin personal paulatinamente", ha comentado la edil de Podemos.

Para Vox, por boca de su portavoz, Paula Badanelli, la participación ciudadana "es una nebulosa que después de dos años solo hemos sabido lo que cuesta, miles y miles de euros sufragados con los impuestos de los cordobeses" y ha lanzado una pregunta a Albás: ¿En esto que para Vox son chiringuitos heredados de la izquierda, en qué difiere el modelo heredado del socialcomunista del que lleva a cabo?

La coportavoz de IU Alba Doblas ha recordado que esta comparecencia se solicita en un momento en el que hay movilizaciones por parte del Movimiento Ciudadano por "centros cívicos que no se abren y otros que se desmantelan, como se queja el propio Movimiento Ciudadano. Para IU se necesita un plan de urgencia que se lleve a cabo con el Movimiento Ciudadano, "cuenten con el personal de la delegación, que no parecen contentos y cuenten con Igualdad y Gestión que parece que no se conocen". "Cuando un gobierno no cree en la participación pues pasan estas cosas", ha insistido. Aparte, ha defendido que la Casa de la Igualdad está sin recursos humanos "y es un lugar donde las asociaciones de mujeres están olvidadas".

Y la edil del PP Eva Contador insiste en una falta de personal importante que se ha agravado más por el envejecimiento. "Este gobierno quizás hable menos de participación, pero cree más en la participación. Hay que sentarse con los ciudadanos y darle soluciones a sus problemas, no politizar el asunto", ha defendido.