Cs critica la precariedad de los guardias de la Ciudad de la Justicia

La parlamentaria andaluza de Ciudadanos (Cs) por Córdoba, Isabel Albás, criticó ayer la situación en la que se encuentran los agentes de la Guardia Civil que prestan sus servicios en la Ciudad de la Justicia, y rechazó "la precariedad laboral" que sufren estos agentes. En este sentido, Albás explicó que "los 43 agentes de la Guardia Civil se encuentran en un sótano, sin luz, sin ventilación y sin vestuario", e incidió en que "sorprende que tengan que utilizar los dos despachos de los mandos como vestuarios improvisados". De hecho, según lamentó la parlamentaria de la formación naranja, "no tienen sitios para guardar sus uniformes y los dejan colgados en percheros, a la vista del público, porque no tienen taquillas, además de tener que usar los servicios públicos".

Albás aseguró que "es inadmisible que los 43 guardias civiles de la Ciudad de la Justicia estén en un sótano y sin medios cuando el edificio no tiene ni un año", y puntualizó que "estas situaciones se pudieran dar en edificios antiguos, pero no entendemos cómo no se han contemplado unas instalaciones dignas para la Guardia Civil en un edificio nuevo y que se supone se ha construido a medida de la justicia en Córdoba".

Asimismo, la diputada regional anunció que Cs va a registrar una iniciativa en el Parlamento andaluz "para exigir una solución a las demandas de nuestros guardias civiles".